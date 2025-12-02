A hallgatók elérték, hogy a Képzőművészeti Egyetemen vizsgálják felül az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó szabályozást

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) vezetése és a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) hétfőn közös nyilatkozatot adott ki, miszerint az elmúlt napok egyeztetéseinek eredményeképp „az egyetem fejlesztése, az egyetemi polgárok jobb léte és biztonsága érdekében” többek között vizsgálatot indítanak annak kiderítésére, hogy az egyetem vezetése megfelelően járt-e el a kollégiumban történt nemi erőszak gyanújának az ügyében.

„Meggyőződésünk, hogy a közös munka megkezdésével újra zavartalanul működhet az egyetem” – írták a Facebookon. A nyilatkozatot többek között dr. Erős István rektor és dr. Dóczi Gergely kancellár is aláírta.

Ahogy arról a 444-en is írtunk, a bíróság nemrég felmentette a férfit, akit az egyetem egyik hallgatója, R. jelentett fel, azt állítva, hogy a férfi 2022. augusztusában megerőszakolta őt a kollégiumban. Az ügyre a hallgatóság gyorsan reagált: hétfőre néma demonstrációt szerveztek az egyetem elé, a HÖK pedig fórumot hirdetett, amin részt vett az egyetem vezetősége is.

A fórumon a vezetőség szikár, jogi nyelvezetű védekezése és felelősségének hárítása széles körben felháborodást keltett a hallgatóság körében, akik közül többen gerillakiállítást szerveztek az egyetemre, miközben folytatódtak a demonstrációk és az egyeztetések. Az ügy szimbóluma lett a véres lepedő, ami több magyar egyetem épületében is megjelent a napokban. Voltak, akik a vezetőség lemondását, de legalábbis annak beismerését követelték, hogy nem sokat tettek az áldozat érdekében.

A hétfői közlemény szerint a HÖK és a vezetés megállapodott abban, hogy „az egyetem belső ellenőre eseti vizsgálatot folytat le annak érdekében, hogy megállapítsa:

az egyetem vezetése valóban megtette-e a szükséges és lehetséges lépéseket a nemi erőszak gyanújáról való tudomásszerzést követően, a megtett intézkedések jogszerűek és elégségesek voltak-e, az akkor és jelenleg hatályos szabályok szerint;

a 2022. augusztus 1-től a jelen megállapodás közzétételéig folyt, vagy eddig folyamatban lévő etikai és fegyelmi ügyek az egyetem szabályzatainak megfelelően kerültek/kerülnek kezelésre.”

Ez a jelentés az egyetem hallgatói számára nyilvános lesz. A MKE vezetése elismerte továbbá, hogy „mindeddig nem hallotta meg az egyetemi polgárság azon jelzését, hogy az erőszakos (bűn)cselekmények esetén alkalmazandó egyetemi szabályozást nem tartják kielégítőnek”. Azt írták, fontosnak tartják a szabályozás továbbfejlesztését, és készek együttműködni ennek kialakításában.

„A mozdulatlanság nem beleegyezés” – véres lepedőkkel és néma kiállással demonstrált több száz hallgató a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt a diáktársukat ért nemi erőszakügyében hozott felmentő ítélet ellen november 24-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Egy bizottságot is felállítanak, ami felülvizsgálja az egyetem szabályzatát és etikai kódexét. A bizottság feladata lesz az is, hogy elsősorban nyugat-európai egyetemek szexuális visszaélés- és szexuális erőszakkezelési szabályzatai alapján mutatókat állítson, és megoldásokat találjon ki az alábbi problémákra:

„Hogyan lehet egyetemi polgár ellen irányuló, elsősorban, de nem kizárólag erőszakos cselekmények gyanújának felmerülése esetén a polgárság biztonságát és biztonságérzetét a lehető legnagyobb mértékben garantáló, akár előzetes vagy megelőző intézkedéseket hozni;

a szexuális erőszak esetén alkalmazandó eljárás indítására és lefolytatására vonatkozó szabályok, az ilyen esetben alkalmazandó protokoll részletes meghatározására;

intézményi ombudsman (az ELTE ombudsman-gyakorlatának megfelelő) állandó alkalmazására;

az Etikai Bizottságnak rendelkezésére álljon minden esetben külsős szakpszichológus, aki az adott etikai vétség típusára specializálódott.”

A Bizottság tagjai előre egyeztetetten az egyetem polgárai közül kerülnek ki, a munkájukat jogászokon túl egyéb szakemberek segítik.