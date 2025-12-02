A Mandiner főszerkesztő-helyettese támogató kommentelőket toboroz Cooky adópolitikai videója alá

A minap a francia származású, de évek óta Magyarországon élő és működő, Cooky néven rádiózó Szelba Christian George – aki egy ideje a Fidesz-közeli celebek táborát erősíti – felszólalt a többkulcsos adózás ellen (ami egyébként nincs terítéken, de egy kamu dokumentum alapján a kormányoldal ennek a tervével vádolja a Tisza Pártot). Cooky úgy fogalmazott:

„Ugh, na jól van, akkor elmondom nektek valamit. Ha valami jól működik, ne nyúl hozzá! Édesapám magyar volt, sajnos meghalt tíz évvel ezelőtt. De ő volt az a tipikus ember, aki mindig akar valami új, és arra jött egy pár év után, ha működött valamit, miért nyúltál bele? Na most olvastam, hogy az ellenzék akar változtatni, ami most megszoktunk. Gyerekek, barátkoztunk vele, tudjuk, hogy működik, miért akarnánk változtatni? Ami most van, jó, ahogy van! Nem szabad változtatni semmi! Nem nyúlunk semmihez, ami jól működik, jó? Oké? Tyhú, de okos voltam!”

Kacsoh Dániel a 2023-as MCC Feszten Fotó: Kristóf Balázs/444

A videó nem sikerülhetett elég jól, ugyanis most Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese a Facebook-oldalával Cooky-támogató kommentelőket kezdett toborozni a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban, azt állítva, hogy Cooky a fenti monológjában „vállalta a véleményét”: