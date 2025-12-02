Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői

Alvállalkozói bejelentő űrlap néven létrehozott egy felületet az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházási portálján, amelyen azokat az eseteket jelenthetik a vállalkozók, amikor az elvégzett munkájukat „már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad”.

„A minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez” – írják.

Hozzáteszik: „A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium és azon önkormányzat számára, ahol állami beruházás zajlik. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról.” Az űrlap a beruhazas.gov.hu/alvallalkozo-bejelento oldalon érhető el.

„Az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, meg kell kapja, akár soron kívül is a jogos fizetését, jogos jussát, a pénzét. Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk” – ezt maga Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter mondta hétfőn, amikor bejelentette, hogy soron kívüli vizsgálatot rendelt el a kifizetetlen alvállalkozók ügyében. „A vizsgálat kemény lesz és szigorú, az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak” – mondta.

Az űrlap és Lázár videója sem nevezett meg senkit, ugyanakkor több Mészáros-érdekeltség is érintett lehet, különösen a vasúti beruházásokban érdekeltek. Júliusban írtuk meg, hogy a Mészáros birodalom „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás alvállalkozói bajban vannak. A V-Híd gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. A valódi munkát azonban alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződésük sincs. Ha nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik. Azt állítják, a több százmilliárdos beruházások nagyjából fele nem munkára ment el. Cikkünk után Mészáros kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját, Sárváry Istvánt, de a téma csak mostanra került fókuszba igazán.

Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatójaként, Mészáros Lőrinc tulajdonosként, Szijjártó Péter és Budai Gyula pedig a külügyminisztérium képviseletében a Budapest-Belgrád vasútvonal építkezésén tavaly októberben. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ugyan Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjúban arról beszélt, nem tűrné el, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét, és a miniszter is azt mondta másfél hete egy fórumon, hogy tudomása szerint a V-Híd Csoport mostanra minden alvállalkozót kifizetett, a 444 úgy tudja, még van olyan alvállalkozó, aki nem jutott a pénzéhez. Egy másik Mészáros céget 2 milliárdos tartozás miatt perelhet két alvállalkozó.