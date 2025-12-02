Az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet egy nagy kutatás szerint

Szűken, de vezet a Tisza a Fidesszel szemben, a teljes népességben és a biztos pártválasztók körében is, derül ki az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (TK SZI) legfrissebb kutatásából, melynek során 4000 embert kérdeztek meg személyesen. A felmérés részletes adatait kedd délután mutatják be, a 444 a bemutató előtt beszélt Kovách Imre szociológussal, a TK SZI kutatóprofesszorával a felmérés társadalmi hátteréről.
Amit találtak, az „kétségtelen előny, de ez alapján is csak annyit lehet kijelenteni, hogy nagyon szoros a verseny”, mondta Kovách. Azt elárulta, hogy az ő eredményeik hasonlóak a múlt heti Medián által közölt számokhoz, de a TK-nak a mostani felmérésből részletesebb adatai vannak. Kiderült például, hogy
a legtöbb településtípusban a Tisza a legnépszerűbb párt, a Fidesz már csak a kisebb településeken vezet,
minél nagyobb egy település, annál nagyobb a Tisza-előny, magyarázta Kovách.
