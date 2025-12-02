Csőd & Csád

Jó reggelt!
Elindult a 444 kalendáriuma, benne súlyos ügyekkel és nagy pillanatokkal december minden napjára: az első napra a Szőlő utcai botrány jutott.
Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Kollégánk, Ács Dániel ezúttal Rácz Andrással beszélgetett az élő adásunkban, amiben az Oroszország-szakértő elemezte Orbán Viktor moszkvai útját és a háború kilátásait.
Szijjártó a parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az EU elszigetelődött, Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását kötötte meg, az amerikai-orosz béketárgyalás pedig biztosan Budapesten lesz. A minisztert több dologgal is megleptük, hogy mi folyik a minisztériumában.
Megszavazták Karácsony Gergely javaslatát a buszgarázsban tartott rendkívüli közgyűlésen, majd a főpolgármester 2000 emberrel felgyalogolt a Karmelitába.
Orbán fűt-fát megígér a településeknek, ahol Magyar Péter megjelent az országjárásán, ráadásul ezek többségében ellenzéki, vagy független vezetésű települések, ami szokatlan gálánsság a Fidesztől.
Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában: a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett.
Nagyon rövid határidővel toboroznak magyar mentősöket Csádba, havi 5 milliós fizetésért, de régiónként 3-4 mentősnél többet nem szívesen engednének el.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik politikusa próbálta szóra bírni Domokos Lászlót, így derült ki, hogy nem tartja magát közszereplőnek az ÁSZ volt elnöke, aki havi 2,7 millió forintot kap a főváros átvilágításáért.
Donald Trump ultimátumot adott Nicolás Madurónak: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát.
Az ukránok rekordot döntöttek: még soha nem támadtak annyiszor orosz olajipari létesítményeket, mint novemberben.
És kijött a nyilvános Borízű hang is.
A 444 idén is a legfontosabb ügyekben jelentkezett meghatározó cikkekkel és videókkal, több anyagunk pedig konkrét következményekkel is járt. Az év végéig minden nap bemutatjuk, mi az a munka, amit előfizetőinknek köszönhetően el tudunk végezni.
Mostanra már Orbán Viktor is arról beszél, ki kell vizsgálni, miért nem lépett korábban a rendőrség. A 444 olvasói már hónapok óta pontosan tudhatták, hogy az ügynek ez az egyik fontos pontja.
Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.
Rácz András Oroszország-szakértő nem érti, Orbán miért beszél arról, hogy Oroszország megnyerte a háborút, mikor ez nincs így.
A Rádió 7-nek adott interjúban három okot nevezett meg Lázár, amiért ő is elutazott Moszkvába.
A magyar külügyminiszter szerint ő is szokott segíteni a miniszterelnöknek, ha az orosz nyelvről van szó.
A külgazdasági- és külügyminiszter parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az Európai Unió elszigetelődött, Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását kötötte meg, az amerikai-orosz béketárgyalás pedig biztosan Budapesten lesz.
Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?
Csiszár Jenő Szijjártóról is beszélt Lentulai Krisztián műsorában.
Gajdos László indul tiszás jelöltként Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. számú választókerületében. A szon.hu-n egy cikk azt sérelmezi, hogy valaki, aki egy államilag támogatott intézményt vezet, nem fideszes.
A nyíregyházi Tisza-jelölt, a helyi állatpark igazgatója azt mondja, 15-15 évet dolgozott MSZP-s és fideszes testülettel, eddig senkinek nem volt baja vele.
A népszerű színész 55 éves volt.
12 igennel, 10 tartózkodással, a Tisza el se ment a szavazásra.
Miután a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a főpolgármester javaslatát, a főpolgármester személyesen vitte el azt a Karmelitába.
Ráadásul ezek többségében ellenzéki, vagy független vezetésű települések, ami szokatlan gálánsság a Fidesztől. Főleg sportcélú, egészségügyi és oktatási beruházásokról van szó, több tízmilliárd értékben. A döntések a Magyar Közlönyben jelentek meg.
Csődminiszter vs. „számos szép eredmény” – a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett. Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában.
Régiónként 3-4 mentősnél többet nem szívesen engednének el.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik politikusa próbálta szóra bírni Domokos Lászlót.
Minden fővállalkozót elszámoltatnak - ígérte Lázár János.
A Fidesz-közeli celeb sajátos stílusban fogalmazta meg gondolatait a többkulcsos adóról.
Novemberre jócskán visszaesett az érdeklők száma a piacon.
Egyelőre nem lép le.
Több esetben kifejezett eredményességgel tették ezt.
A legapróbb részletekig megtervezték a Salerno és Reggio Calabria közötti autóúton lezajlott fegyveres akciót.
Úgy döntöttek, ne fizessenek a milliárdosok örökösei.
Bede Márton elmagyarázza a kínai konyha legnagyobb gurujának a hortobágyi palacsintát. Tartsunk már jobbra az autópályán! Cinikus békebrókerek. Már alig virul a fityula, fogynak a szóvicces filmcímek.