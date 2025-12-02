Csőd & Csád

Jó reggelt!

MAGYAR–OROSZ

Kollégánk, Ács Dániel ezúttal Rácz Andrással beszélgetett az élő adásunkban, amiben az Oroszország-szakértő elemezte Orbán Viktor moszkvai útját és a háború kilátásait.

Lázár János szerint Orbán azért vitte ki őt Moszkvába, mert szuverenitási kérdésekben erős álláspontja van.

„Nem volt ezzel semmi probléma” – mondta Szijjártó Péter arról, hogy Orbán tolmácsa nagyon fontos mondatokat hagyott ki Moszkvában.

BELFÖLD

Szijjártó a parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az EU elszigetelődött, Ursula von der Leyen az évszázad legrosszabb megállapodását kötötte meg, az amerikai-orosz béketárgyalás pedig biztosan Budapesten lesz. A minisztert több dologgal is megleptük, hogy mi folyik a minisztériumában.

Ki gondolta volna 25 éve, hogy a Heti hetes műsorvezetője így fogja dicsérni Orbánt?

Orbántól követel bocsánatkérést Magyar Péter, amiért a kormánymédia beleszállt a Nyíregyházi Állatpark tiszás igazgatójába, aki azt mondta a támadásokról: „Megdöbbentő állapotba kerültem lelkileg, ezt látta a kutyám is, meg a macskám is.”

55 évesen meghalt Kálloy Molnár Péter.

GAZDASÁG

Megszavazták Karácsony Gergely javaslatát a buszgarázsban tartott rendkívüli közgyűlésen, majd a főpolgármester 2000 emberrel felgyalogolt a Karmelitába.

Orbán fűt-fát megígér a településeknek, ahol Magyar Péter megjelent az országjárásán, ráadásul ezek többségében ellenzéki, vagy független vezetésű települések, ami szokatlan gálánsság a Fidesztől.

Hazaáruló németek, kipukkadt bezzegrománok és hisztériakeltés a nagy Vajda-Nagy vitában: a gazdasági csúcsminiszter meghallgatásából a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett.

Nagyon rövid határidővel toboroznak magyar mentősöket Csádba, havi 5 milliós fizetésért, de régiónként 3-4 mentősnél többet nem szívesen engednének el.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik politikusa próbálta szóra bírni Domokos Lászlót, így derült ki, hogy nem tartja magát közszereplőnek az ÁSZ volt elnöke, aki havi 2,7 millió forintot kap a főváros átvilágításáért.

Soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lázár János, miután alvállalkozók arra panaszkodnak, hogy nem fizették ki őket.

„Ami most van, jó, ahogy van! Nem szabad változtatni semmi!” – mondta Cooky az adózásról.

Eddig tartott az Otthon Start lendülete, novemberre jócskán visszaesett az érdeklők száma a piacon.

KÜLFÖLD

Donald Trump ultimátumot adott Nicolás Madurónak: ha nem lép le „önként”, az amerikaiak lerohanhatják Venezuelát.

Az ukránok rekordot döntöttek: még soha nem támadtak annyiszor orosz olajipari létesítményeket, mint novemberben.

Felgyújtott autókkal torlaszolták el a délolasz sztrádát, 2 millió eurót raboltak egy pénzszállítóból.

A svájciak elutasították a szupergazdagokra kivetendő adót.