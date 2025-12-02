Egy 79 éves mátraverebélyi nyugdíjas terítette a drogot

Az elmúlt évben egy 79 éves férfi naponta adott el drogot helyi ismerőseinek – írja a police.hu, ami szerint a mátraverebélyi nyugdíjas a ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett nőismerőseinek, akik mostak, főztek, takarítottak az özvegy férfi lakóházában. Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője a férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz.

A rendőrök az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal, akiknél megtalálták a tőle származó kábítószert. A múlt pénteken a szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai a lakásán fogták el, és előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.