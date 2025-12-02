Életfogytiglant kért az ügyészség a fonói ámokfutóra, aki két embert megölt, egy harmadikat súlyosan megsebesített

A Somogy megyei ügyészség több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a harmincas éveiben járó fonói férfival szemben, aki ámokfutása során két sértettet megölt, míg egy idős férfit súlyosan megsebesített a Kaposvár környéki településen. A vádhatóság a nyomozás során végig letartóztatásban lévő férfira életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott azzal, hogy a feltételes szabadság lehetőségéből zárja ki őt a bíróság.

Itt követte el az egyik gyilkosságot Fotó: Police.hu

Az ügyészségi közlemény azt írja: a drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő férfi 2025 márciusában fonói otthonában hallucinálni kezdett. Azt képzelte, hogy az egyik rokonát elrabolták, őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfa botot és azzal a falu központjába ment.

Itt találkozott egy idős asszonnyal, aki a művelődési házból a buszmegálló felé haladt. Rátámadt, és legalább négyszer nagy erővel fejbe ütötte, az idős asszony néhány nappal később elhunyt. A történteket látta egy ott lakó nő, és rákiabált a vádlottra, aki ekkor a bottal a kezében felé kezdett szaladni.

Egy, szintén a művelődési házból hazafelé tartó idős férfi próbálta lecsillapítani a vádlottat, de az többször nagy erővel a feje irányába ütött, majd eltalálta a földre került idős férfi védekezésként maga elé emelt kezét és lábát. Őt végül a szemtanú férje mentette meg, „akinek a fellépésére a vádlott rövid időre meghátrált, ez idő alatt pedig a sértettet be tudták menekíteni az udvarukba” – áll az ügyészségi közleményben.

A vádlott ezután egy csemegebolt bezárt ajtaját berúgta, majd az eladóra támadt. A nőt a bottal olyan erővel bántalmazta, hogy az a helyszínen életét veszítette.

Ekkor eltette a bolt 200 000 forintot meghaladó bevételét, és a sértett autóját ellopva Siófok felé menekült, miközben ekkor már több rendőrjárőr üldözte. Siófokon végül balesetet szenvedett a gépkocsival, és a rendőrök elfogták.