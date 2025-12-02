Elnézést kért stílusáért a bazmegező Takács Péter

Takács Péter egészségügyi államtitkár elnézést kért a stílusa miatt, miután a 444 nyilvánosságra hozta egy kisgyermekes apával folytatott Messenger-beszélgetését. Takács azt írta a Facebookon, hogy bár az üzenetváltás magánbeszélgetésen történt, a stílusa akkor is hiba volt. Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja.
Takács múlt pénteken csetelt egy apával, aki a Szent János Centrumkórház elromlott fűtési rendszere miatt kérte számon az államtitkárt. Takács többek között a következőket írta:
Takács már cikkünk megjelenése előtt reagált a történtekre. Stílusát akkor „keményebb hangvételnek” jellemezte, az apát pedig azzal vádolta, hogy egy „tiszás troll”, aki zaklatja.
Az ügyre Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke azt írta a Facebookon, hogy Takács alpári stílusban alázta meg egy sérült kisgyermek apját. Szerinte „Semmelweis Ignác hazájában Takács Péter egy percig sem maradhat tovább egészségügyi vezető”.
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.