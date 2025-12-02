Elnézést kért stílusáért a bazmegező Takács Péter

POLITIKA
Takács Péter egészségügyi államtitkár megtekinti a felújított kórházat Miskolcon 2025. április 13-án.
Fotó: Bankó Gábor/444

Takács Péter egészségügyi államtitkár elnézést kért a stílusa miatt, miután a 444 nyilvánosságra hozta egy kisgyermekes apával folytatott Messenger-beszélgetését. Takács azt írta a Facebookon, hogy bár az üzenetváltás magánbeszélgetésen történt, a stílusa akkor is hiba volt. Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja.

Takács múlt pénteken csetelt egy apával, aki a Szent János Centrumkórház elromlott fűtési rendszere miatt kérte számon az államtitkárt. Takács többek között a következőket írta:

  • Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.
  • Neked olyan szinten mosta át az agyad a libsi propaganda, hogy kár lenne bármit is írnom. 15 év se lenne elég, hogy …értsd! TIZENÖT ÉV IS KEVÉS LENNE!
  • Sajnos ez ilyen. Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat. Megjegyzem az összes gyerekemet oda hordom én is.

Takács már cikkünk megjelenése előtt reagált a történtekre. Stílusát akkor „keményebb hangvételnek” jellemezte, az apát pedig azzal vádolta, hogy egy „tiszás troll”, aki zaklatja.

Az ügyre Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke azt írta a Facebookon, hogy Takács alpári stílusban alázta meg egy sérült kisgyermek apját. Szerinte „Semmelweis Ignác hazájában Takács Péter egy percig sem maradhat tovább egészségügyi vezető”.

POLITIKA Takács Péter szent jános kórház egészségügy magyar péter
Egészségügy