Fűt-fát megígér Orbán a településeknek, ahol Magyar Péter megjelent az országjárásán

Ha valaki azt gondolná, Magyar Péter országjárására Orbán Viktornak a válasza „csak” a Digitális Polgári Körök, a Harcosok Klubja eseményei és a saját váratlan felbukkanása a nép között, az téved. És nem is csupán a korábbiaknál is nagyobb, fedezet nélküli választási osztogatás, de még csak nem is a macskaadós teljes pályás propagandás letámadás.
Mindezeken kívül egy újabb sokkal célzottabb frontot is nyitott a kormányfő. Olyat, amelyre Magyar a helyzetéből fakadóan nem tud egyenrangú választ adni.
Azok után ugyanis, hogy a költségvetés pocsék állapota miatt az elmúlt időszakban a kormány jócskán visszafogta a beruházásokat, most mégis hajlandó kisebb-nagyobb fejlesztéseket finanszírozni. Nyilván nem lehet független ez a jövő évi választástól, tipikus kampányfogás az új beruházások bejelentése, illetve a folyamatban lévők felpörgetése, befejezése és átadása.
A november 17. és 21. között megjelent Magyar Közlönyök gyakorlatilag ezt a kampányfogást szolgálták. Egy-két kormányrendelettől, és -határozattól eltekintve csakis olyan rendelkezések jelentek meg Orbán szignójával, amelyek egy adott településnek ígérnek meg valamit. Néhány nap alatt pontosan 70 település kapott konkrét ígéretet Orbántól.
Van, ami csak a beruházás előkészítéséről és a kormány támogatásáról szólt, de van olyan is, ami már forrásokat rendelt a feladathoz, a közbeszerzés lebonyolításához. A szerencsés települések között van alig ezer fős község és majd' 25 ezer lakossal bíró város is.
Az Orbán-kormány a 2010-es hatalomra kerülése után drasztikusan átalakította a költségvetési kiadásokat. A fókuszba a politikai célok, az identitásépítést szolgáló területek kerültek. Sokat költ gazdaságra is, de az évek óta tartó stagnálást nézve azok a pénzek sem hasznosulnak jól.