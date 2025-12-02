Ha te fáztál ma reggel, akkor mit mondjanak a nyugat-mongóliaiak?

Kedd hajnalban mínusz 43 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet Nyugat-Mongóliában. Ez az idei tél eddig mért legalacsonyabb hőmérséklete, írja az MTI. Az idei naptári évé viszont még nem: januárban szintén az ország nyugati részén mínusz 44,4 fok volt.

A történelmi rekordtól ezek a számok még igen messze vannak: a Góbi-sivatagban nem ritkán fordulnak elő mínusz 40-50 fok alatti fagyok, míg az északnyugati Uvs nuuriin hotgorban (mongol írással: Увс нуурын хотгор), azaz Uvs-tavi medencében mértek már mínusz 58 Celsius-fokot is.

A múlt hét vége óta viharos erejű szelek és hóviharok nehezítik az ország nyugati és középső részein élők életét. Meteorológusok, akik már napokkal korábban figyelmeztettek egy erős hidegfront betörésére, azzal számolnak, hogy csütörtökig tartanak a rendkívül erős fagyok.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart. A hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá, és az ország egészében az éves átlag középhőmérséklet csupán 1 Celsius-fok (összehasonlításképp: Magyarországon 9,7 fok).