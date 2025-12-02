Idén a két ünnep között is fizetős lesz a parkolás Budapesten

Egy tavalyi rendeletmódosítás értelmében idén év végén, a két ünnep közötti munkanapokon fizetni kell a parkolásért a fővárosban, írja a Telex a városházától kapott tájékoztatás alapján. A fővárosi önkormányzat azzal indokolta az új szabályozást, hogy sok lakossági panaszt kaptak, miszerint a helyben élők nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mert a helyeket hosszú időre elfoglalják azok, akik élnek az ingyenes várakozás lehetőségével.

Az intézkedés három munkanapot, a december 29-e, hétfőtől december 31-e, szerdáig tartó időszakot érinti. A változásról a BKK elvileg hamarosan széles körben tájékoztatja a lakosságot. Korábban évek óta ingyenesen lehetett parkolni a karácsony és újév közötti munkanapokon a főváros nagy részén, bár bizonyos helyeken, így például a Margitszigeten, akkor is fizetni kellett a parkolásért.

Fotó: Hegyvidéki Önkormányzat



