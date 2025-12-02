Jégpályát telepítettek Pavarotti szobra köré, felháborodott az özvegye

Pesaro egy nagyjából százezer lakosú tengerparti város a közép-olaszországi Marche régióban, nem messze San Marinótól. Nem mondható túlságosan ismertnek, korábban leginkább azzal került be a hírekbe, hogy a később díszpolgárrá választott Luciano Pavarottinak villája volt itt, és gyakran üdült itt feleségével.

A város most, Pavarotti halála után tizennyolc évvel is a világhírű tenor miatt került a figyelem középpontjába, bár erről valószínűleg szívesen lemondtak volna. Az történt ugyanis, hogy a város főterén lévő Pavarotti-szobor köré sikerült a téli időszakra egy jégpályát kialakítani. Egészen pontosan úgy oldották meg a kivitelezést, hogy a nagy művész szobra nagyjából térdig benne áll a jégpályában, pontosabban az attól kissé izolált pallók között. Elsőre úgy tűnik, hogy Pavarotti szobra térdig jégbe van fagyva, és plexi lapok veszik körül.

Pavarotti a jégben

Az énekes özvegye, Nicoletta Mantovani a helyi médiának elmondta, hogy „dühös és feldúlt” amiatt, amit ő néhai férje „gúnyolásának” nevezett. „Nem számítottam rá, hogy egy város megengedi majd, hogy így bánjanak egy olyan személy emlékével és képével, aki naggyá tette Olaszországot világszerte” – mondta az Il Resto del Carlino nevű helyi lapnak az özvegy, aki azzal vádolta a városvezetést, hogy „rosszul végrehajtott, abszurd döntést” hozott. (Aki a cikkbe belekattint, egy videót is talál a groteszk látványról.)

Válaszában Andrea Biancani polgármester azt mondta, hogy nem állt szándékában senkit sem megsérteni, és elismerte, hogy a tanácsa „hibát követett el”, és egyben bocsánatot kért a családtól.