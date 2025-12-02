Jelentős Tisza-előnyt, de zárkózó Fideszt, és hárompárti parlamentet mért a 21 Kutatóközpont

Az októberi méréshez képest minden kategóriában hibahatáron belüli mértékben, de csökkent a különbség a két nagy párt között a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, azaz zárkózik a Fidesz a Tiszára. A 24.hu-n publikált felmérés szerint a teljes népesség körében 4 százalék az ellenzéki párt előnye – októberben még 7 százalék volt –, a pártot választani tudók között 7 százalék (10 százalék volt egy hónappal korábban), míg a szavazáson biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalék (18 százalék után) a Tisza előnye a Fidesz előtt. A teljes népességben 33 százalékra nőtt a pártot választani nem tudok aránya, ami az elmúlt csaknem két év legmagasabb értéke.

A kormánypárt a teljes népességben 27 százalékon áll, ennél áprilisban volt utoljára jobb ez a mutatója, a pártot választani tudók között 40 százalékon áll, ami éves rekordot jelent, míg a részvételt biztosra mondó választók között 37 százalékos az eredménye, ami szintén április óta a legjobb. A Tisza két kategóriában gyengült: a teljes népességben az október 33-ról 31 százalékra, a részvételüket biztosra ígérők között 53-ról 50 százalékra (és csak a pártot választani tudók, de biztos választási részvételt nem ígérők között stagnál, 47 százalékon áll az előző hónapok 48 százaléka után).

Mindent egybevetve a 21 Kutatóközpont még mindig jelentős Tisza-előnyt mér, főleg a pártok elkötelezett, választási részvételt biztosra ígérő szavazói között. A mandátumkalkulátoruk szerint – amiről itt írtunk bővebben – hárompárti parlament alakulna, ha most vasárnap lennének a választások. Úgy számolnak, hogy 108 képviselőt juttatna be a Tisza, a Fidesznek a nemzetiségi képviselővel együtt 84 mandátuma lenne, míg a Mi Hazánk 7 képviselői helyre számíthatna. Hozzáteszik ugyanakkor: „ilyen országos támogatottság mellett a kalkulátor szerint 22 választókerület esetében is 3 százalékpontnyi vagy még kisebb különbség lenne a két nagy párt jelöltjei között”.

Fotó: Németh Dániel/444



