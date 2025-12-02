Karácsony: Azért vagyunk itt, mert a kormány meg akarja roppantani a gerincünket

Titkos alku áll Orbán moszkvai útja mögött

Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.