Kedden találkozik Moszkvában Putyin és Witkoff

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, MANDEL NGAN/AFP

Kedden Moszkvában tárgyal az ukrajnai békéről Putyin elnökkel Donald Trump megbízottja, Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner - írja a BBC. A Fehér Ház a találkozó előtt jelezte, hogy „nagyon optimisták” a megállapodás ügyében.

A kedd délutáni megbeszélést kétnapos egyeztetés előzte meg Floridában ukrán és amerikai diplomaták részvételével, amin a Witkoff-Kushner duó szintén részt vett. Itt igyekeztek finomhangolni az amerikai béketerv részleteit, ami a közmegegyezés szerint az orosz félnek kedvezőbb. Zelenszkij ukrán elnök ezeket a megbeszéléseket konstruktívnak nevezte, jelezve ugyanakkor, hogy maradt még néhány kemény téma, amit meg kell oldani.

Witkoff, Rubio külügyminiszter és Kushner a floridai háttértárgyalásokon. Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Dmitirj Peszkov, a Kreml szóvivője szerint kedden helyi idő szerint délután ülnek össze a felek.

Zelenszkij hétfőn Párizsban tárgyalt Macron elnökkel, utána azt mondta, Kijevnek a legfontosabb Ukrajna szuverenitásának megőrzése és az erős biztonsági garanciák kiharcolása. Leszögezte, hogy a területi kérdések jelentik a békemegállapodás legnehezebb pontját. Witkoff hétfőn tárgyalt Zelenszkijjel, Starmer brit miniszterelnökkel és Ukrajna új főtárgyalójával, Rusztem Umerovval. Az EU több vezetője pedig vicdeón kapcsolódott be Starmer és Zelenszkij megbeszélésébe.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn azt mondta, hogy az amerikai béketerven sokat csiszoltak, ezért optimisták a végeredményt illetően.