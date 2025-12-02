Kizárják a szélsőjobboldali AfD-ből a férfit, aki Hitlerre emlékeztető beszédet tartott

A szélsőjobboldali AfD kizárja a tagjai közül Alexander Eichwaldot, aki Hitlerre emlékeztető stílusban adta elő a beszédét a párt infúsági szervezetének giesseni alakuló rendezvényén. Eichwald hadonászott az ujjával, és erősen jobboldali, éles hangú jelszavakat skandált, erősen pergő R-hanggal beszélt. A német sajtó azóta is találgatja, hogy bizarr paródiát láttak vagy egy virtigli náciról van szó.

Az AfD helyi körzeti szervezetében már készülnek az eljárásra Eichwald pártból való kizárása érdekében. Maximilian Kneller Bundestag-képviselő szerint Eichwald csak néhány hete volt tagja az AfD-nek. Alig ismerte valaki, „és akik ismerték, azt mondják, hogy soha nem pergőzött így az R-en”. Korábban feltűnésmentesen viselkedett, ami arra utal, hogy giesseni szereplése performansz lehetett. Az AfD-ben „azonnal egyetértés volt abban, hogy mindent el kell tenni, hogy ahol csak lehet, megszabaduljanak tőle”.

A városi tanács honlapján hétfőre frissítették Eichwald adatait, ahol a néhány hete megalakult új városi tanácsban az AfD-frakció tagjaként szerepelt. Amíg a testület összetételét december közepén hivatalosan is jóvá nem hagyják, frakció nélküli, szakértőként tartják nyilván.

A felvételi beszélgetésen néhány héttel korábban semmi gyanús nem volt vele. „Teljesen normálisan viselkedett, az R-t sem pörgette” -nyilatkozta Alexander Parteck, az AfD herfordi körzeti elnöke. A színpadon azonban teljesen máshogyan lépett fel. (Spiegel)