Korrupció gyanúja miatt őrizetbe vették az Európai Bizottság korábbi alelnökét

A belga hatóságok kedden házkutatást tartottak az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és a College of Europe irodáiban egy olyan csalási ügy miatt, ami egy diplomatákat képző akadémia létrehozásához kapcsolódik. A beszámolók szerint három embert őrizetbe vettek. A házkutatásokat az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére az EEAS brüsszeli irodáiban, a College of Europe bruges-i épületeiben, valamint magánlakásokban hajtották végre.

A belga hatóságok az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáját vizsgálják, amit az EU tagállamainak kezdő diplomatáit képző program, a College of Europe irányít. Az elmúlt években mindkettőben dolgozott az Európai Bizottság korábbi alelnöke, Federica Mogherini.

Federica Mogherini Fotó: JOHN THYS/AFP

Az Európai Külügyi Szolgálat az Európai Unió külpolitikai szerve, amit 2014-től 2019-ig Federica Mogherini, az Európai Bizottság korábbi alelnöke vezetett. Mogherini 2020 óta a College of Europe rektora, amely a jövő uniós tisztviselőinek egyik legfontosabb képzőhelye. A belga Le Soir és a L'Echo arról írnak, hogy a hatóságok Mogherinit is őrizetbe vették. A Politico értesülései szerint Mogherini mellett Stefano Sannino diplomatát is őrizetbe vették. Sannino korábban az EEAS főtitkára volt Mogherini alatt, éppen abban az időszakban, amikor a Diplomáciai Akadémia létrejött. Jelenleg a Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-térségért felelős főigazgatóságának vezetője.

Az Európai Ügyészség szerint „erős gyanú”, hogy megsértették a „tisztességes versenyre” vonatkozó szabályokat, amikor az EEAS a College of Europe-nak ítélte oda a diplomáciai akadémia létrehozására kiírt közbeszerzést. A nyomozás azt vizsgálja, hogy a főiskola előzetesen értesülhetett-e a kiválasztási szempontokról még a hivatalos pályázati felhívás előtt.

Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a rendőrség kedden rajtaütött az EEAS-en, egy olyan vizsgálat részeként, ami a „korábbi ciklusban történt” tevékenységeket érinti – tehát még Ursula von der Leyen 2024. decemberi újraválasztása előtti időszakot. A Bizottság déli sajtótájékoztatóján a szóvivők nem kívánták kommentálni, hogy az intézmény munkatársai közül őrizetbe vettek-e valakit, és további részleteket sem árultak el.

Az EPPO arról is beszámolt, hogy a nyomozást megelőzően kérte több gyanúsított mentelmi jogának felfüggesztését – ez a jog általában védelmet biztosít a diplomatáknak a jogi eljárásokkal szemben –, és ezt a kérést jóváhagyták. Nem pontosították, mely intézményekhez fordultak ezzel. (Politico/Euractiv)