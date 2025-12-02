Lázár János: Putyin engem nagyon jól ismer

Mészáros cégekre is panaszkodtak az alvállalkozók, hogy nem fizették ki őket – válaszolta a 444 kérdésére Lázár János miniszter az éves bizottsági meghallgatása után. A V-Hídra külön is rákérdeztünk, Lázár erre is ráerősített.

Lázár hétfőn jelentett be soron kívüli vizsgálatot, miután hétvégén több alvállalkozó is azzal kereste meg, hogy állami beruházáson dolgoznak, és hosszú ideje nem kapják meg a fővállalkozótól a jogos jussukat. Azt mondta, minden fővállalkozót elővesznek és elszámoltatnak.

Felhoztuk a miniszternek, hogy miközben pár hete egy fórumon még arról beszélt, a V-Híd minden alvállalkozót kifizetett, mi úgy tudjuk, ez nem így van, amire azt mondta, az okozta a félreértést, hogy bizonyos beruházásoknál mindent megkaptak, és vannak olyan V-Híd által irányított beruházások, ahol tudomása szerint nem minden alvállalkozót fizettek ki.

Fotó: Németh Dániel/444

Hozzátette, hogy más fővállalkozókra – magyarokra és külföldiekre - is érkezett panasz, de azt már nem árulta el, hogy kikre. Azt ígérte, a teljes láncolatot ellenőrzik.

„A közvetlen alvállalkozóval már nem tudnak becsapni bennünket, mert általában a saját cégeiket teszik be közvetlen alvállalkozónak. Ennyire nem vagyunk hülyék, lemegyünk a lánc végére.” (A V-Híd csoport esetében pont ezt sikerült feltárnunk.)

Azt mondta, azok az alvállalkozók számíthatnak a támogatásukra és a segítségükre, akik a munkát határidőre, jó minőségben és a szerződési feltételek szerint végezték el.

„Ha vita van az alvállalkozó és fővállalkozó között, abban én nem tudok segíteni. De az méltánytalanság, nem fordulhat elő, hogy hogy ha valaki elvégzi a munkát, és valamilyen megfontolásból visszatartják a pénzt.”

Karácsonyra szeretné tisztázni a helyzetet, hogy év végéig minden kifizetés teljesüljön. A bejelentőoldalt már létre is hozták.

Mészárost nem csak ez az ellenőrzés érinti, hanem az is, hogy Lázár elvárása szerint az állami beruházásoknál 10 százalékos lehet a maximum profit. Erről törvénymódosítót is benyújtott, Mészáros cége pedig kevesellve ezt az összeget megtámadta az egyik tendert.

Megkérdeztük, hogy erről a háttérben tárgyalt-e Mészárossal, mire közölte, hogy ő nyíltan szokott tárgyalni, és ha találkoznának, és Mészáros megkérdezné, csak ugyanazt tudná mondani, az állam érdeke, hogy ennél ne legyen több profit.

„Ha valaki ezt nem vállalja, akkor majd a privát világban boldogul.”

A Szabad Európa korábban arról írt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és Lázár minisztériuma is ki akarja szorítani Mészáros cégét a vasúti beruházásokból. Ezt kérdésünkre Lázár cáfolta. „Azt szeretném, ha a V-Híd maradna a legerősebb magyar vasúti kivitelező, a megfelelő profitmarzs mellett.”

Lobbiztak az oroszoknál

Arról is kérdeztük Lázárt, hogy garanciát kaptak-e Putyintól arra, hogy a Mol vásárolhatja ki az oroszokat az amerikai szankcióval sújtott szerb NIS-ből.

Lázár azt mondta, szóba került, hogy a Molnak illetve más magyar vállalatoknak Oroszországban vagy az orosz érdekeltségek tekintetében milyen szerepe lehet. „Abszolút pozitív, együttműködő és támogató volt az orosz kormány álláspontja, de ezek üzleti döntések, amit a tulajdonosok döntenek el, és nem a kormányzatok.”

Lázár azt mondta, azért lobbiztak az orosz félnél, hogy a kivonuló nyugat-európai vállalatok helyére beléphetnek-e magyar cégek, vagy van-e a magyar cégeknek keresnivalója uniós tagországként orosz piacon, az orosz energiaellátásban vagy az orosz energiabizniszben. „Egyértelmű a válasz, hogy szívesen látják őket. Hogy ebből aztán milyen konkrét üzleti megállapodások leszek, az már nem a politikusok dolga, ezek üzleti kérdések. De van fogadókészség arra, hogy akár a Mol, akár más magyar vállalatok is nagyobb helyet találjanak maguknak Oroszországban vagy az orosz energetikai bizniszben.

Fotó: Németh Dániel/444

Rákérdeztünk, hogy a Mol tulajdonszerzése tartós lehet, vagy csak az amerikai szankciók kijátszása a cél, mire Lázár azt mondta, „nem játszunk ki semmilyen szankciót. Mi komoly ember módjára csak tartós megoldásokban vagyunk érdekeltek.”

Lebovics Viktória tolmács bakijáról azt mondta, a nyilvános rész végén azonnal korrigálták az elhangzottakat Szijjártó Péter, Putyin magyar tolmácsa illetve az angol nyelven beszélő jelenlévők közreműködésével.

Lázár szerint Orbán tolmácsa a legjobb magyar szakembernek számít, és azért fordított félre, mert mert beteg volt, az akusztika miatt nagyon rosszul lehetett hallani, és Putyin viszonylag halkan beszél.

Miután Lebovics ült Orbán mellett 2022-ben, mikor a háború kitörése előtt tárgyalt Putyinnal egy hosszú asztalnál, megkérdeztük, mi a garancia arra, hogy akkor mindent jól fordított. Lázár szerint „mindig hibátlanul fordított, és minden a helyére került. Semmiféle tolmácsolási vagy fordítási kockázat nem volt.”

Arra is rákérdeztünk, hogy ő miért utazott Moszkvába. „Azért, mert hívtak” – mondta Lázár, mire emlékeztettük, hogy az amerikai úttal kapcsolatban arról beszélt, azt a politikai érdekei szolgálták, hiszen jelentős szerepe lesz a kampányban.

Lázár ezt megpróbálta elütni azzal, hogy egy politikai közösség tagja, és ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a Lada Nivájába kellett alkatrész, majd komolyra fordítva arról beszélt, hogy benne volt abban a csapatban, amely létrehozta a paksi szerződést 2014-ben, és már ez elég lett volna arra, hogy Orbánt elkísérje.

„Másrészről pedig nyilvánvaló, hogy a tárcámon túlnyúló összkormányzati kérdésekben is megkérdezi a miniszterelnök a véleményem az utóbbi időben, ez is indokolta a jelenlétemet.”

Lázár szerint ebben nincs semmi különös. Rákérdeztük arra a narratívára is, ami szerint Orbán – mint lehetséges utódját – elkezdte bemutatni a fontos külföldi szereplőknek. Erre Lázár azt mondta, nem erről van szó, Orbán hosszú távra tervez, másrészt „Putyin elnök úr engem nagyon jól ismer, mert volt alkalmam már többször találkozni vele.”

Lehet, így nem jön többet

A gazdasági bizottsági meghallgatásán az orosz út nem került szóba, az alvállalkozók helyzete illetve a 10 százalékos maximum profit viszont igen. Utóbbival kapcsolatban Csárdi Antal rá is kérdezett, hogy eddig milyen profittal dolgoztak a cégek, amire Lázár kitérő választ adott, annyit mondott, nem tudja, mi volt korábban. (Korábbi információnk szerint Mészáros érdekeltsége az egyik Lázárnak fontos vasúti beruházásnál 50 százalékos profittal dolgozott.)

Fotó: Bankó Gábor/444

Az expozéját egyébként azzal kezdte, lehet, hogy ebben a minőségében utoljára találkozik a bizottság tagjaival, „ki tudja, mit hoz a választás”. Majd arról beszélt, az ÉKM a legnagyobb létszámú tárca, illetve 27 állami vállalatot felügyel. Korábban a háborúra hivatkozva 5500 milliárd forintnyi beruházást függesztett fel, ebből 3295 milliárdnyi újraindult.

Szerinte „gigantikus autópályahálózat” van már Magyarországon, a pályák már több helyen elérnek a határig, ami gazdaságilag is fontos. További fejlesztések várható, de az autópályák már most is 880 milliárdnyi útdíjbevételt termelnek.

December 1-től érvényes szabály, hogy a 20 tonnánál nagyobb járművek nem hagyhatják el az autópályát, és a hazai fuvarozóknak sem lesz olcsóbb, ha nem autópályán mennek.

Z. Kárpát Dániel jobbikos politikus kérdésére megígérte, hogy jövő júniustól az egynapos pályamatricánál próbál kedvezményt biztosítani a magyar családok számára. Lázár szerint ezt már a fideszeseknek is megígérte.

„Szép dicsőségnek” tartja, hogy ezer helyett 2500 km négysávos út van, de a következő ciklusban fel kell újítani a 3-4 számjegyű utakat is, ahol most lemaradás van. Itt megint elejtette, hogy nem tudja, lesz-e köze az ágazathoz, sőt, azt is megjegyezte, „bárki kormányozzon, elkerülhetetlen, hogy erre komoly erőforrásokat csoportosítson át.”

Lázár beszélt a korábban bejelentett vasútfejlesztésekről illetve a 10 pontos vállalásáról is, aminek egyik része a késésbiztosítás volt. Kiderült, hogy mostanáig 634 millió forintot fizettek ki. Szerinte egyre jobb a helyzet, 1,2 milliárd utazásból 1,1 millió után kellett fizetni 20 percnél több késés miatt.

Beszélt a hévfelújításokról is, azt ígérve, hogy a szentendrei hév lesz az első, ami teljesen megújul. Az elég kemény közlekedési káoszt hozhat, ha igaz az, amit Tordai Bence független képviselő mondott, aki szerint a terv az, hogy a hévvel párhuzamosan a 11-es utat is felújítják. Lázár erre szóban nem tért ki – de a következő bizottsági meghallgatás miatt csúszásban volt, így több kérdésre írásban ígért pontos választ.

Z. Kárpát kérdésére arról beszélt, a szentendrei hév vonalán tervben van több gyalogos és egy autós aluljáró megépítése is, ami a pünkösdfürdői közlekedési káoszra lehet megoldás.

A Budapest-Belgrád vasútvonal átadását február 20-ra ígérte. Még folyamatban van egy szakértői vizsgálat, amit az újvidéki tragédia kapcsán rendelt meg. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, a hitelszerződést valószínűleg nem hozzák nyilvánosságra, mert abba sem az európai, sem a kínai hitelezők nem mennének bele, de benne nincs titkos üzleti vagy politikai megállapodás. A kamat tűnhetne kedvezőnek, ami az üzleti titok.

Fotó: Bankó Gábor/444

Arról is beszélt, a Pázmány Campus olcsóbban készül el, mint amennyiért várták: 234 milliárdra volt tervezve a beruházás, de a verseny kinyitása miatt a legolcsóbb ajánlat 99 milliárdnál tart. Most máshol is olcsóbban tud építtetni az állam, mert sok a szabad kapacitás az építőiparban és túlkínálat van. Szerinte ez a helyzet jövőre megváltozik.

Visszatérve a Pázmányhoz, Lázár többször is elmondta, felajánlották a kerületnek, hogy a közeli házak homlokzatát felújítják, tereket rehabilitálnak, és felajánlották a környéken lakóknak, hogy a lakást piaci áron megveszik. Szerinte egyébként ott egy egyetemi negyed alakul ki, a lakások ára az építkezések után megötszöröződhet.

Tordai Bence Karácsony Gergely főpolgármestert képviselve arra kérdezett rá, hol van a törvényben garantált 12 milliárd forint a fővárosi közösségi közlekedés támogatására, a 8,8 milliárd a trolibeszerzésre, a 6 milliárd a Lánchídra.

Lázár azt mondta, év végéig minden vállalást teljesítenek majd. Más kérdésekre arról beszélt, sajnálja, ami Budapest körül kialakult, ez a vita a város jövőjének és fejlesztésének sem tesz jót. Számos kérdést felvet, hogy Budapest fizetésképtelen, de a csődnek van egy rendezési módja, az ő választókerületében is több önkormányzat csődbe ment.

Felhozta, hogy ő Karácsonnyal együtt tudott működni a tarifareformmal kapcsolatban, szóval „ha megvan a szándék, lehet vele kooperálni.” Az országnak az érdeke, hogy Budapest fejlődjön és gyarapodjon, ez a kiindulópont.

A XV. kerületi Bayer-féle lakópark ügyében neki erősebb ellenérvei vannak, mint az önkormányzatnak, ő nem híve az egy-két ezer lakásos blokkházaknak, de ebben kisebbségben maradt, az ízlésbeli fenntartásait lenyomták arra hivatkozva, hogy szükség van új lakásokra.

Az M0-s körgyűrű az eredeti tervek szerint biztos nem épül meg, ahogy a következő 20 évben nem lesz költségvetési pénz a Déli, a Keleti és Nyugati pályaudvar felújítására sem. Lázár továbbra is tartja, hogy ehhez magánbefektetőkre van szükség, de a korábbi pályázatot az Állami Számvevőszék megállította.

A miniszteri meghallgatáson a kormánypárti képviselők részben a saját körzetükért lobbiztak, részben megköszönték Lázárnak a munkát. A miniszter egyébként az ellenzéki hozzáállást is méltányosnak és támogatónak érezte.