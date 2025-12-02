Még az időjárás-jelentés közben is a Nemzeti Konzultációt reklámozza a közmédia

Rogán Antal minisztériuma december 7-ig hosszabbította meg az aktuális Nemzeti Konzultáció visszaküldési határidejét. Ez az a konzultáció, amiről szeptemberben Orbán Viktor is elismerte, hogy mozgósítási célokra használják, egyben állami pénzen sulykolják az állampolgároknak, hogy a Tisza adóemelésre készül. A kampányhajrába a közmédia is beszállt, kedd este az M1-es képernyő bal felső sarkában folyamatosan ott villog a Nemzeti Konzultációra emlékeztető embléma.

Ott volt a Híradó alatt:

A sporthíreknél:

És még az időjárás-jelentés közben is:

A közmédia a nyáron ugyanezzel a módszerrel reklámozta a kormány Voks2025 nevű kampányát is, ami miatt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. később 1,5 millió forintos bírságot kapott a Médiatanácstól, mert a testület szerint megsértette a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó szabályokat.