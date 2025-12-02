Nagy István büszkén bejelentette, hogy idén 5 milliárd forint jut szociális tűzifára – mint 2019 óta minden évben

Ötmilliárd forint keretösszeggel kétezer település mintegy kétszázezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban – mondta az MTI tudósítása szerint Nagy István agrárminiszter kedden egy vidéki programon. A miniszter felidézte, hogy 15 éve zajlik a szociálistüzelőanyag-program, amely „tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése”.

Fotó: Facebook/Nagy István

Arra nem tért ki a miniszter, hogy a 2011-ben 800 milliós kerettel elindított, 2013-tól 2 milliárdos programban 2019 óta minden évben 5 milliárd forintot osztanak ki. Ahogyan arra sem, hogy 2019 óta volt egy összesítve 63 százalékos infláció. A tűzifa ára pedig ennél is nagyobb mértékben, csaknem kétszeresére drágult 2019-2024 között. És erre az évre tovább emelkedett – ez már nem látszik az éves árakat mutató grafikonon –, az év elején mázsánként 8550 forinton történelmi csúcson volt, és azóta is tartósan a 8000-8300 forintos sávban maradt (a KSH az inflációs statisztikában nem köbméterben, hanem „100 kg” mértékegységben számol).

Ha megnézzük, hogy százalékosan hogyan változott a tűzifa ára és az állami támogatás, akkor is lehangoló a kép. Hat éve az 5 milliárd forint éves átlagárral számolva még 124 ezer tonna tűzifára volt elég, a tavalyi átlagárakkal számolva már csak 63 ezerre, és az elmúlt hónapok áraiból kiindulva idén alig több mint 60 ezer tonnára lesz elegendő a támogatás összege.

Vagyis ha az elmúlt években mindig 200 ezer család kapott ilyen támogatást, akkor az a 2019-es 620 kilogramm helyett már csak 317 kilogrammnyi fa árának felel meg.