Orbán Balázs szerint nem kellene lemondania a tiszás jelöltsége miatt a Fidesz célkeresztjébe került Gajdos Lászlónak

„Szerintem nem” – ezt felelte a miniszterelnök politikai igazgatója és egyben a Fidesz kampányigazgatója a Telex kérdésére, hogy szerinte le kellene-e mondania a Nyíregyházi Állatpark igazgatójának, Gajdos Lászlónak, miután elfogadta a Tisza jelöltségét. „Követett el valami hibát az állatkert vezetésével kapcsolatban? Nem” – tette hozzá Orbán Balázs.

Orbán Balázs doktori védése után Fotó: Szász Zsófi/444

Gajdos Lászlót szombaton az ellenzéki párt nyíregyházi nagygyűlésén, Magyar Péter jelenlétében „közfelkiáltással” választották meg a Tisza képviselőjelöltjének a megye 1-es számú, nyíregyházi egyéni választókerületében (fideszes ellenfele, az eddigi képviselő Szabó Tünde helyett Polgári András, a megyei kormányhivatal főigazgatója lesz).

Gajdos a jelöltté választása után szinte azonnal a fideszes támadások kereszttüzébe került. A kormánypárt helyi szervezete „jellemtelennek árulásnak” minősítette, hogy ellenzéki jelölt lesz, és már szombaton lemondásra szólította fel (a közszolga Polgári jelöltségén nem akadtak ki). Ezután a fideszes megyei lap hétfőn gerinctelen puhatestűhöz hasonlította Gajdost. A támadások miatt Magyar Péter petíciót indított – ezt a párt kedd reggeli közleménye szerint mintegy 250 ezren írták alá –, és bocsánatkérést vár az ügyben Orbán Viktortól is.

Gajdos maga azt mondta:

„nem gondolhatja senki komolyan, hogy a XXI. században, Közép-Európában, demokráciában, szabad választáson nem indulhat el csak olyan, aki fideszes”,

de ezzel együtt „egy pillanat alatt megdöbbentő állapotba kerültem lelkileg, mert én nem tudtam, hogy egy nap alatt ilyenek történhetnek, és elég nagy volt bennem a feszültség”.