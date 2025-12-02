Putyin Szijjártóra hivatkozva fenyegette meg Európát

Az orosz vezető a sajtón keresztül üzent Európának, amikor arról kérdezték, mit szól Szijjártó Péter kijelentéséhez, miszerint „a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek Európa és Oroszország között”. Erre reagálva Vlagyimir Putyin azt mondta: „Nem fogunk háborúzni Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa hirtelen úgy dönt, hogy harcolni akar, és elkezdi, akkor most készen állunk.”

Fotó: SERGEI ILNITSKY/AFP

Putyin azzal vádolta az európai vezetőket, hogy akadályozzák Donald Trumpnak az ukrajnai háború lezárására irányuló törekvéseit azzal, hogy olyan javaslatokat terjesztenek elő, amikről ők maguk is tudják, hogy Moszkva számára „teljességgel elfogadhatatlanok”. Szerinte az európai hatalmak kizárták magukat az ukrajnai béketárgyalásokból, mivel megszakították kapcsolataikat Oroszországgal. Az orosz elnök ezután kezdte meg a tárgyalásokat Steven Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével.

Putyin Európa megsemmisítésére is utalt: „Ez nem Ukrajna. Ukrajnával sebészi pontossággal, óvatosan bánunk… értik, ugye? Ez nem háború a szó szoros, modern értelmében. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít ellenünk, és ezt valóban meg is teszi, akkor nagyon gyorsan kialakulhat egy olyan helyzet, hogy nem lesz kivel tárgyalnunk.” (Reuters/Interfax)