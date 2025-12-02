Soproni Tamás úgy érzi, szemberöhögte a Telekom Terézvárost, amikor a Nagykörúton reklámtáblákra cserélte le a lerohadt telefonfülkéket

Felháborodott posztban számolt be Soproni Tamás terézvárosi polgármester arról, hogy a szomszédos Erzsébetvárosban a Telekom elszállította ugyan a Nagykörútról a használaton kívüli telefonfülkéit, de azok helyére segélyhívóval kombinált city light típusú reklámtáblákat helyezett ki.

„(Ez) nem az, amiért évek óta harcolunk Terézvárosban. Sőt, olyan, mintha a változásokkal szemberöhögnének bennünket” – írja Soproni a szomszédos kerületben történtekről.

A polgármester ezután felidézte, évek óta küzdenek azért, hogy eltűnjenek „a városképet elcsúfító, használhatatlan, koszos, mocskos telefonfülkék”. A Telekom azonban nem reagált semmilyen megkeresésre, sőt a kerület tiltakozó plakátkampányára sem.

„Mi csak egyetlen dolgot láttunk: mindaddig, amíg a fülkék hirdetési felületekként funkcionálhatnak, és van, aki folyamatosan hirdessen ezeken, addig a fülkék maradnak.”

- írja Soproni. Ezért dühítette fel a távközlési cég Erzsébetvárosi akciója a terézvárosi polgármestert, aki azt írja, hogy

„Azzal, ami a körúton most történik egyértelművé vált, hogy a Telekom egyáltalán nem a távközlésen, a hírközlésen dolgozik, hanem azon, hogy a fülkék felszámolása után is biztosítsa a hirdetési felületeket.”

Soproni ráadásul arra gyanakszik, hogy a city lightokon a Fidesz-kormány hirdetései futnának:

„Mindezt úgy, hogy közben emberéletekkel kufárkodik, a vészhelyzeti hívót értékesíti pénzért, propagandát terjeszt segítségnyújtásnak álcázva.”

Az ellenzéki politikus ezzel fejezi be a posztját:

„Én annyit ígérhetek, hogy ha Terézvárosban is ez történik, folytatjuk a harcot a világörökséget reklám célra használókkal szemben, megakadályozzuk a további vizuális környezetszennyezést és a kéretlen reklámot, propagandát.”

Soproni Tamás 2024-ben Fotó: Németh Dániel/444

Fogadkozásának várható eredményét beárazza, hogy a bejegyzés korábbi részében ő maga írta, hogy azt sem tudták megakadályozni, hogy az utcabútorokon hirdetéseket helyezzenek el, mert hiába hoztak korábban ilyen rendeletet, a kormány azt egy törvénnyel gyorsan felülírta.

Arra törvény kötelezi a Telekomot, hogy 4 ezer lakosonként 1 darab utcai segélyhívót helyezzen el. Érden is ilyenekre cserélték például a régi telefonfülkéket, de ott nem kombinálták a szerkezetet city light reklámfelülettel.