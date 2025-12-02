Szijjártó klubelnök munkaidőben, reggel 8:15-kor avatta fel Bozsik József szobrát, amikor a szurkolók nem tudtak elmenni

A Kispest Honvéd szurkolói hamar megtapasztalhatták, hogy milyen az, ha a rendszer emblematikus arca, Szijjártó Péter külügyminiszter a klub elnöke. Szijjártó ugyanis olyan modern művészeti akciót hajtott végre a stadion előtt, amit még sok évig fognak emlegetni.

A gondosan elkészített akció azzal indult, hogy a róla elnevezett kispesti aréna előtt megjelent egy kő térelem, rajta Bozsik József nevével, illetve egy becsomagolt, emberméretű valamivel, amiről aránylag egyszerű volt kitalálni, hogy az idén novemberben 100 éves legenda, Bozsik József szobra lehet.

Mivel Bozsik születésnapja múlt pénteken, november 28-án volt, utána két nappal, 30-án pedig az utolsó idei hazai meccsét játszotta a csapat a BVSC ellen, logikusnak tűnt, hogy ezek egyikén lesz a szoboravató. A modern művészet azonban nem logikus: a vasárnap megjelent 3352 fizető néző továbbra is egy becsomagolt szobor látványát élvezhette csak.

Az avató ugyanis ma, vagyis december 2-án, kedden reggel 8:15-kor volt, vagyis hétköznap, munka- és iskolaidőben, amikor garantáltan egyetlen szurkoló sem tud jelen lenni, esetleg a nyugdíjasokat kivéve. Hogy miért? A Kispesti Csakblog úgy tudja, hogy csak ekkor ért rá Szijjártó. (Ezt azért megkérdeztem külön a Kispesttől is, ha válaszoltak, frissítek.)

Gratulálunk a 100. születésnapját ünneplő Bozsik Józsefről késztült szobor avátási időpontjának kiválasztásához! ❌ Nem Bozsik József születésnapján: november 28., pénteken. ❌ Nem hazai meccsnapon: november 30., vasárnap. ✅ Hanem amikor Szijjártó Péter ráér: december 2., kedd, délelőtt 8:15. 👏👏👏



[image or embed] — csakblog (@csakblog.bsky.social) November 28, 2025 at 9:42 AM

Szijjártónak azonban, ambiciózus modern művészként nem volt elég, hogy egyszerűen felavassa a szobrot a kivezényelt akadémisták és a VIP-vendégek jelenlétében. Beszédében ugyanis még egy plusz csavart helyezett el, amikor a következőket mondta, megemlítve a stadion előtt látható másik szobrot, ami egy arany oroszlánt ábrázol:

„És a két szobor együtt üzeni, hogy a Honvédnak a múltja, a jelene és a jövője is egy szilárd értékrenden alapul. Ez a szobor itt egyrészt a múlt tisztelete, másrészt üzenet a jelennek.”

A külügyminiszter-klubelnök igazat mondott, a két szobor sztorija tényleg üzenet a jelennek és a Honvéd szurkolóinak. A Szőke Gábor Miklós-féle oroszlánszobrot ugyanis zárt körben avatták fel, a szurkolókat akkor is teljesen kihagyva a buliból.

Maga az új szobor egyébként így néz ki: