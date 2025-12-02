Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Sok felnőtt magyarral fordult már elő, hogy bekísérve beteg szerettét egy egészségügyi intézménybe, elönti a tehetetlenség. Ennek csillapításában jellemzően nem segít a hazai egészségügyi intézmények állapota és olyankor az elkeseredést a düh követi. Olvasónk, András legalábbis erről számolt be.

Múlt héten pénteken este nyolc körül leesett a 11 hónapos gyereke az ágyról. A baba beütötte a fejét és csillapíthatatlanul sírt, ezért bevitték a Szent János Centrumkórház gyermek ügyeletére. „Vaksötét, semmi sincs kivilágítva, táblákat nem látsz, olyan mint egy horrorfilm díszletei” – írja le Diós árok felőli érkezésük hangulatát András.

„Nagy nehezen megtalálom a gyermek ügyeletet, besétálunk egy kis szobába és legnagyobb meglepetésemre ott ül egy 70-80 közötti hölgy nyakig felhúzott kabátban. Mellette egy olajradiátor meg egy asszisztens, aki egy asztali PC előtt ül szintén bebugyolálva. És mondja, hogy »Jaj, hát ne haragudjon, nincs fűtés.«”

András azt mondja, ekkor még egyáltalán nem foglalkoztatta ez a körülmény, a baba volt a prioritás.

„A babát pucérra le kellett vetkőztetni, miközben mindenki télikabátban volt. Azért ez egy szülőnek már a fejébe száll.”

A vizsgálat nagy bizonyossággal megállapította, hogy a gyerek rendben van, azt András is megemlíti, hogy nagyjából egy óra alatt megjárták az egész ügyelet kört.

„Én nyilván egész úton haza felé ezen pörgettem az agyam, hogy hogy fordulhat elő, hogy nincs fűtés a gyerek ügyeleten. Hazaérve rákerestem Takács Péter nevére a Facebookon és ráírtam” – mondja András, aki tehát péntek este 21:31-kor ráírt az egészségügyi államtitkárra annak privát Facebook-oldalán.

Takács Péter egészségügyi államtitkár Fotó: Bankó Gábor/444

Az igazi meglepetés ezután következett, az államtitkár válaszolt is. Így zajlott a hosszú párbeszéd:

András:

János kórház, gyermekügyelet, tegnap este

NINCS FŰTÉS

A jó Isten áldjon meg…

Hogy nézel tükörbe???

Takács Péter:

Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.

Takács Péter válasza András nevű olvasónknak.

András:

És te vagy az eü miniszter ebben az országban, viccnek is rossz! 🙂