444 kalendárium #3: Cikkünk megjelenése után Mészáros Lőrinc kirúgta óriásvállalatának vezérigazgatóját

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.

Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

„A Mészáros birodalom »ékköve«, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás alvállalkozói bajban vannak. A V-Híd gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. A valódi munkát azonban alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződése sincs. Ha nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik. Azt mondják, a több százmilliárdos beruházások nagyjából fele nem munkára ment el.”

Így kezdődött Kaufmann Balázs és Haszán Zoltán július 28.-án 11:44-kor megjelent cikke, aminek címe az volt: Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége.

Ugyanazon a napon 17:31-kor már a következő hírt élesíthettük: Cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros Lőrinc. Az a Sárváry István távozott így, aki nem sokkal korábban még együtt utazott a BL-döntőre Mészárosékkal.

Ez a történet tényleg mindennel szembement, amit Orbán Viktor elvárásként fogalmazott meg Mészáros Lőrinccel és a magyar nagytőkésekkel kapcsolatban, erről a cikk szerzői külön podcastban beszéltek:

A cikk elkészítése során Kaufmann Balázs és Haszán Zoltán volt, hogy éjszaka is arról érdeklődött egy pályaudvari építkezésen dolgozó munkásoknál, hogy pontosan melyik cégtől is érkeztek. A cikkben bemutatott információk pedig olyan súlyúnak bizonyultak, hogy azt a NER-ben sem tartották védhetőnek.

Az ilyen sztorik elkészítéséhez szükségünk van olvasóink támogatására. Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen történeteken dolgozni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!