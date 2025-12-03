444 kalendárium #3: Cikkünk megjelenése után Mészáros Lőrinc kirúgta óriásvállalatának vezérigazgatóját

„A Mészáros birodalom »ékköve«, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás alvállalkozói bajban vannak. A V-Híd gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. A valódi munkát azonban alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződése sincs. Ha nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik. Azt mondják, a több százmilliárdos beruházások nagyjából fele nem munkára ment el.”
Így kezdődött Kaufmann Balázs és Haszán Zoltán július 28.-án 11:44-kor megjelent cikke, aminek címe az volt: Mészáros eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a leggazdagabb magyar legjövedelmezőbb cége.
Ugyanazon a napon 17:31-kor már a következő hírt élesíthettük: Cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros Lőrinc. Az a Sárváry István távozott így, aki nem sokkal korábban még együtt utazott a BL-döntőre Mészárosékkal.
Ez a történet tényleg mindennel szembement, amit Orbán Viktor elvárásként fogalmazott meg Mészáros Lőrinccel és a magyar nagytőkésekkel kapcsolatban, erről a cikk szerzői külön podcastban beszéltek:
A cikk elkészítése során Kaufmann Balázs és Haszán Zoltán volt, hogy éjszaka is arról érdeklődött egy pályaudvari építkezésen dolgozó munkásoknál, hogy pontosan melyik cégtől is érkeztek. A cikkben bemutatott információk pedig olyan súlyúnak bizonyultak, hogy azt a NER-ben sem tartották védhetőnek.
A V-Híd Zrt. Mészáros Lőrinc aranytojást tojó tyúkja, a birodalom ékköve, ami a legtöbb pénzt fialta a tulajdonosának az elmúlt években. Idén is kivette kis híján a teljes profitot belőle Orbán Viktor barátja. Közben milliárdokat követelnek tőle azok a magyar vállalkozások, amelyek a valóságban elvégezték az állami megbízásokat. A cégcsoport azonban nem fizet.
Sárváry István helyét Deák Gábor, a ZÁÉV vezérigazgatója veszi át ideiglenesen veszi át, aki amúgy a leggazdagabb magyar másik építőcégének, a ZÁÉV-nek is vezetője.
A Mészáros-birodalom koronaékszeréről, túlárazásokról, az ország leggazdagabb emberéhez száguldó közpénz-milliárdokról, és cserben hagyott alvállalkozókról beszélgettünk az eredeti cikk szerzőivel, Haszán Zoltánnal és Kaufmann Balázzsal.