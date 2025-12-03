A Die Hard nem karácsonyi film a brit közvélemény szerint

Macaulay Culkin, a Reszkessetek, betőrök! főszereplője nemrég kijelentette, hogy a Die Hard nem karácsonyi film, a közönség pedig emiatt kifütyülte. De ezek szerint a közönségben nem ültek britek, miután a Guardian azt írja, hogy egy nemrég készült felmérés szerint az Egyesült Királyságban élők nagy része úgy gondolja, hogy a Die Hard nem számít karácsonyi filmnek.

A British Board of Film Classification felmérésében 2000 főt kérdezett meg, ebből 44 százalék mondta azt, hogy nem tartja karácsonyi filmnek a Die Hardot. 38 százalék szerint az, sőt, 5 százaléknak ez a kedvenc karácsonyi filmje, és 17 százalék nem tudott dönteni, hogy milyen kategóriába sorolja a Bruce Willis főszereplésével készült akciófilmet.

Az egyértelmű győztes a Reszkessetek, betörők! volt, a válaszadók 20 százalékának ez a kedvence, ezt követi 9 százalékkal az Igazából szerelem, majd 8 százalékkal Az élet csodaszép, és 7 százalékkal a Mi a manó.

A felmérésből az is kiderül, hogy a válaszadók 18 százalékánál számít hagyománynak a moziba járás a karácsonyi időszak alatt, 33 százalék jár 24-én, vagyis szenteste moziba, 20 százalék pedig karácsony másnapján.

Arról, hogy a Die Hard karácsonyi film vagy sem, évek óta vita tárgya. A rendező John McTiernan korábban azt mondta, hogy nem karácsonyi filmnek szánta, de örül, hogy az lett belőle, Bruce Willis pedig 2018-ban úgy fogalmazott, hogy „a Die Hard nem karácsonyi film, hanem egy átkozott Bruce Willis-film”.

(Guardian)