A Kreml szerint Putyin nem utasította el az amerikai békejavaslatot, csak néhány pontot tartott elfogadhatatlannak

Putyin nem utasította el az amerikai javaslatokat, csupán néhányat „elfogadhatatlannak” minősített – közölte a Kreml szóvivője, miután a keddi orosz-amerikai tárgyalások eredmény nélkül zárultak. Dmitrij Peszkov szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország kész folytatni a párbeszédet az Egyesült Államokkal az ukrajnai békemegállapodásról, amíg meg nem születik a megállapodás – közben azonban néhány amerikai javaslatot „elfogadhatatlannak” nevezett.

Peszkov és Putyin. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Peszkov ragaszkodott ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin nem utasított el semmilyen javaslatot, csupán „egyes dolgokat elfogadhatónak tartott, másokat elfogadhatatlannak jelölt meg – ez a kompromisszumkeresés normális munkafolyamata”. A szóvivő külön megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek a tárgyalások összehívását, és kiemelte, hogy az európai uniós vezetők nem vettek részt a tárgyalásokon, mert „ők még mindig megszállottan abban a hitben vannak, hogy stratégiai vereséget kell mérniük Oroszországra”.

A keddi tárgyalások azonban leginkább amiatt kerültek a hírekbe, hogy Putyin újra megfenyegette Európát, és úgy fogalmazott, hogy amennyiben Európa háborút indítana Oroszország ellen, „nagyon gyorsan kialakulhat egy olyan helyzet, hogy nem lesz kivel tárgyalnunk”. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője szerdán újságíróknak elmondta, hogy a miniszterelnök „helyesen rámutatott, hogy ez csak újabb retorika Putyin elnöktől arról, hogy Európa háborút akar. Ez ugyanolyan veszélyes, mint amennyire téves. Az európai nemzetek egységesen támogatják Ukrajna nemzetközi jog szerinti önvédelmi jogát, és a NATO készen áll arra, hogy egységesen és erőteljesen reagáljon minden fenyegetésre” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia felkészült-e a háborúra, a szóvivő azt válaszolta, hogy „fegyveres erőink mindig készen állnak az ország védelmére”, és megismételte, hogy

ez újabb Kreml-féle sületlenség egy olyan elnöktől, aki nem gondolja komolyan a békét.

(via The Guardian)