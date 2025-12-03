Az agárdi gyógyfürdő leváltott igazgatójának kartonpapír mása várta az irodájában az utódát

Bársony Pétert, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő új vezérigazgatóját hétfőn az irodájában elődje, Kovacsics Imre életnagyságú kartonpapír mása, egy háromoldalas átadás-átvételi dokumentum és egy belépőkártya várta, írta Facebook-oldalán Eötvös Pál Árpád, Gárdony tavaly megválasztott független polgármestere.

Fotó: Eötvös Pál Árpád/Facebook

Ehhez a bejegyzésben hozzátette, hogy a volt igazgató az utolsó munkanapján közös megegyezéssel szerződést bontott öt dolgozóval – köztük a volt polgármester közvetlen rokonával –, akik így összesen több mint 10 millió forintos végkielégítést kaptak. Emellett állítása szerint az összes irodát teljesen kiürítették, az irodai számítógépek egy része nem fellelhető, a megmaradt laptopok többségén nem található adat, a levelezőrendszerekről minden e-mailt töröltek.

Arról is írt, hogy még az elmúlt héten hivatalos levélben kérték a fürdő vezetésétől a váltáshoz szükséges dokumentumok és az azokhoz kapcsolódó teljességi nyilatkozat elkészítését, és a fentiek ellenére a leltár felülvizsgálata elkezdődött, a megmaradt és fellelhető adatok, dokumentumok feldolgozását megkezdte a cég új vezetése és az önkormányzat felügyelő-bizottsága, és a napokban megkezdődik az informatikai rendszerek átvilágítása is.

Ahogy a Telex is írja, az új polgármester egyik intézkedéseként változást szerettet volna látni a fürdő élén, ezért idén kiírtak egy új, nyilvános pályázatot a pozícióra, tekintettel arra, hogy a 2007 óta igazgató Kovacsics Imre megbízatása november 30-án lejárt. A pályázat végén a képviselő-testület nagy többséggel a váltás mellett döntött, és december 1-jével Bársony Pétert nevezték ki az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő új igazgatójának, aki egyébként a Velencei-tónál lévő másik fürdőt, a Velence Resort & Spa szálloda- és fürdőkomplexumot is vezeti.

Eötvös egy korábbi Facebook-posztjában hosszabban írt a fürdő előző igazgatójáról, állítsa szerint Kovacsics az agárdi munkája mellett 2003 óta többségi tulajdonosa és ügyvezetője a győri fürdőnek, 2008 óta tulajdonosa és ügyvezetője a Spa Hungary Holding Zrt.-nek, valamint hosszabb-rövidebb ideig vezetője volt a tatabányai élménystrandnak, a gyulai várfürdőnek, a gyomaendrődi, bábolnai, makói, hévízi fürdőknek, és emellett a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke is.