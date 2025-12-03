Az orosz hatás korlátozásának szükségességéről beszélt a lengyel elnök Esztergomban

Esztergomban találkoztak a Visegrádi négyek államfői, akik a Szent Adalbert Rendezvényközpontban tartott megbeszélés után külön-külön értékelték az elhangzottakat. Karol Nawrocki lengyel elnök ugyebár azt követően vett részt a találkozón, hogy előzőleg lemondta az Orbán Viktorral tervezett megbeszélését, válaszul Orbán moszkvai útjára.

Karol Nawrocki lengyel államfő és Petr Pavel cseh államfő a múlt héten Prágában Fotó: Martin Divisek/MTI/MTVA

Nawrocki most se hagyta ki beszédéből az Oroszország jelentette veszélyt, és többek között arról is beszélt, hogyan lehetne Lengyelországon keresztül, a tengeri kapcsolatot kihasználva gázszállítást biztosítani az Egyesült Államokból. Tisztában vannak azzal, hogy ennek versenyképes ajánlatnak kell lennie, amely segíti a partnerséget - húzta alá a lengyel elnök, hozzátéve: az a cél, hogy az orosz „hatást” korlátozzák Európában, ami valamennyi tagállam biztonsága szempontjából is fontos. Aláhúzta:

Az energiafüggetlenség is a szuverenitás kifejezése.

Nawrocki beszélt arról is, hogy az Orosz Föderáció hibrid háborút folytat, támadja az infrastruktúrát és az orosz szolgálatok Európában és Lengyelországban is különféle tevékenységeket végeznek. Hamisnak nevezte azt a meggyőződést, hogy a háború csak Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus. Kifejezte azt is, hogy csakis az Amerikai Egyesült Államok erős jelenléte tudja a biztonságot garantálni és biztosítani az orosz veszély elleni védelmet. A transzatlanti szövetség építése az egész visegrádi csoport érdeke mind a katonai védelem, mind az energetikai biztonság szempontjából – mondta Nawrocki, kiemelve, hogy e téren közös az álláspont.

A lengyel elnök aztán olyan témákat is szóba hozott, amelyekben nagyobb volt az egyetértés, így az EU klímapolitikáját, mely elé „mindannyian aggodalommal tekintenek”, továbbá arról is beszélt, hogy meg kívánják óvni a migrációtól a államaikat.

Peter Pellegrini szlovák államfő már kevesebb konkrétumot mondott: amellett, hogy kollégáihoz hasonlóan ő is fontosnak tartja a V4-ek együttműködését, arról beszélt, hogy az európai versenyképesség szempontjából az egyik legnagyobb problémának a magas energiaárakat tartja, és szerinte nagyon gyorsan hatékony utat kellene találni az árak csökkentéséhez, mert a gyártók más országba fogják áthelyezni a termelést. A klímavédelem területén azt tartotta fontosnak, hogy a visegrádi országok érvényesíteni tudják érdekeiket az EU-ban, hogy jobban figyelembe vegyék a régiók igényeit, például a kvótákkal kapcsolatban.

Kitért arra, hogy a mesterséges intelligencia lehet az egyik leghatékonyabb eszköze a termelékenység növekedésének. Hangsúlyozta, a visegrádi országok az energiakapacitásaik miatt kiváló helyszíneik lehetnek az olyan MI-vel kapcsolatos további beruházásoknak, mint az adatközpontok.

Petr Pavel cseh államfő a biztonságpolitika területén eltérő nézőpontokkal összefüggésben azt tartotta fontosnak, hogy ezeket az álláspontokat az országok megbeszéljék. Beszélt arról is, hogy a visegrádi országok nem csupán kritikusai annak, ami az Európai Unióból és főleg az Európai Bizottságtól érkezik feléjük. Akaratuk is van arra, hogy ezeket a problémákat hatékonyabban megoldják úgy, hogy a megoldások a visegrádi országok igényeinek jobban megfeleljenek – mondta, jelezve, mindehhez további partnereket is keresnek az EU-ban.

A cseh államfő elmondta, a megbeszélésen szóba került, mit tehetnének annak érdekében, hogy a visegrádi országok oktatási rendszerei adaptálódjanak a mesterséges intelligenciához. Kifejtette, a mi oktatási rendszereink még mindig a régi modelleken alapulnak és nem alkalmazkodtak ahhoz, hogy a fiatal generációt elsősorban gondolkodni kellene tanítani, nem pedig arra, hogy különböző adatokat megjegyezzen, megtanuljon.

Sulyok Tamás is sokat hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, ezenkívül arról beszélt, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia történelmi jelentőségű átalakulást hozott, ám a digitális korszak egyik legfontosabb értéke az emberi méltóság védelme. Közös cél, hogy a mesterséges intelligencia ne alakítsa át az emberek életét vagy értékeit, hanem támogassa azok kiteljesedését – mondta a magyar államfő. (via MTI, Telex)