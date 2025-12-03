Az ukrajnai háború lezárásáról tárgyalnak a NATO-országok külügyminiszterei

A találkozó előtt Mark Rutte, a NATO főtitkára röviden nyilatkozott az újságíróknak. Mint mondta, „jó, hogy a béketárgyalások folytatódnak, de közben gondoskodnunk kell arról, hogy Ukrajna a lehető legerősebb helyzetben legyen mind a harctéren, mind a tárgyalóasztalnál” – idézi a BBC.

Hangsúlyozta: a szövetség számára továbbra is kulcsfontosságú, hogy az Ukrajnába induló fegyverszállítások ne álljanak le, és Oroszország gazdasági szankciókon keresztül is érezze a nyomást.

A külügyminiszterek kerekasztal-megbeszélése szerda délelőtt kezdődött. A tanácskozás után közös munkaebéd következik Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének részvételével. Rutte délután 15:30-kor sajtótájékoztatón számol majd be a megbeszélés eredményeiről.

Mark Rutte Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Nyitóbeszédében Rutte arról beszélt, hogy Oroszország „továbbra is teszteli a NATO elrettentő képességét”, és hogy az észak-atlanti szövetség „valós és tartós veszélyekkel” néz szembe. Elmondta, hogy Moszkva megsérti a NATO-országok légterét katonai gépekkel és drónokkal, szabotázsakciókat hajt végre, valamint hírszerző hajókat küld a tagállamok vizeire. Ezeket a cselekedeteket „vakmerőnek és veszélyesnek” nevezte.

A főtitkár szerint Oroszország egyre szorosabban működik együtt Kínával, Észak-Koreával és Iránnal, céljuk pedig „a globális szabályok felrúgása és a demokratikus társadalmak megrendítése”. Ezért – tette hozzá – a NATO-országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat, és minden tagnak „arányosan hozzá kell járulnia a közös biztonsághoz”. Rutte zárásként kiemelte: „Ukrajna most jobban rászorul a támogatásunkra, mint valaha. A tél közeledtével és az orosz támadások fokozódásával a segítségnyújtás létfontosságú.”

A tárgyalásokra induló Szijjártó Péter is kitett egy videót, amiben arról beszélt, hogy „Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni”. A külügyminiszter azt mondta, ő azért megy ma Brüsszelbe, hogy ezt megakadályozza. Ez a narratíva nagyon jól jön az oroszoknak, kedden Vlagyimir Putyin elnök épp Szijjártó hasonló korábbi kijelentésére hivatkozva fenyegette meg Európát.

Szijjártó Péter Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Kedden Putyin öt órán át tárgyalt Moszkvában Steve Witkoffal, az Egyesült Államok különmegbízottjával Donald Trump béketervéről. Jelen volt Trump veje, Jared Kushner is, illetve Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott és Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov. Ezekről a tárgyalásokról nem sok konkrétumot árultak el. Usakov azt mondta, „Még nem jutottunk kompromisszumos változatra. Sok munka áll még előttünk.” Hozzátette azt is, hogy „konkrét területi kérdéseket vitattak meg”, „amelyek nélkül” az orosz fél „nem lát megoldást a válságra”.