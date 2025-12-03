Az ukránok ismét a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát támadták

A Barátság kőolajvezeték orosz szakaszán, Tambov megyében robbantottak távirányítású technológiával az ukránok hétfőn – írta meg a Kyiv Independent szerdán. A magyar és szlovák kőolajimport jelentős részét biztosító vezetéket nem először éri támadás az ukrán fél részéről. Lap hírszerzői forrása szerint azért támadják a vezetéket, mert az oroszok fő bevételi forrása, amiből az Ukrajna elleni háborút működtető „a katonai-ipari komplexumot” pénzelik.

Az esetről készült, interneten keringő felvételeket egyelőre nem sikerült megerősíteni:

„Elítéljük a magyar energiabiztonság ellen indított újabb ukrán támadást” – írta szerdai posztjában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a párt kampányfőnöke.

Magyarország és Szlovákia többször is ellenezték az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokat, és kérték az ukrán vezetéstől azok leállítását. Szeptember elején, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta, hogy Ukrajna nem áll le. Kijev a támadásait megtorló csapásnak nevezi, mivel az oroszok is rendszeresen támadják az ukrán energetikai infrastruktúrákat.

Magyar szempontból jelentős kockázatot jelent a kőolajvezeték fenyegetettsége, ezen keresztül érkezik ugyanis a magyar olajimport 80-90 százaléka. Legutóbb augusztusban állt le hosszabb időre a szállítás a sorozatos ukrán támadások miatt, és ha nem állt volna vissza, akkor rövid időn belül a Mol a stratégiai készleteit kényszerült volna felhasználni.

A támadások után vált széles körben ismertté az ungvári Robert Brovdi ukrán drónparancsnok, a dúsgazdag, kétes előéletű üzletember, aki saját maga által alapított csapatával vett részt a vezeték elleni támadásokban. Brovdit a támadások miatt a magyar kormány kitiltotta Magyarországról, mondván a kőolajvezeték elleni támadással országunk szuverenitását is támadta. Erre Brovdi azt válaszolta, hogy a kormánytagok kezei „könyéki mélyednek az ukránok vérében”, és hogy „dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat!”