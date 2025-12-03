Bármi, amit használnak

Jó reggelt, éljen a kecskefűz!
A 444 kalendáriumának második napján a magánrepülő politikai elitről volt szó.
Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői: több Mészáros-érdekeltséggel szemben várhatóak bejelentések leginkább a vasúti beruházások visszáságai miatt.
Az Európai Központi Bank nemet mondott arra, hogy védőhálót nyújtson az ukránoknak szánt „jóvátételi kölcsönhöz”.
Vlagyimir Putyin – mielőtt tárgyalt volna Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel – Szijjártóra hivatkozva fenyegette meg Európát.
Gyökeres változásokat ígért.
A Maldív-szigetekről hazatérő Orbán Sára és a magánrepülőzős ügyektől hangos nyár után megint magánrepülővel utazó Orbán Viktor: Németh Dániel képei idén is megmutatták a rendszer valódi arcát.
A pártot választani tudók között egyéves csúcson van a kormánypárt, de egy „most vasárnapi” választást még így simán nyerne a Tisza, 108 képviselője lenne.
A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki erő nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát, mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.
Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.
Magyar Péter Jánossomorján azt is elmondta, hogy nem lesznek óriásplakátjaik a kampányban.
A Tisza gazdaságpolitikusa Orbán Viktor „miniszterelnökhöz méltatlan” viselkedését is szóvá teszi az indexes „értesülésekről” írt posztjában.
„Ekkora hülyeséget! És a teljes Fidesz-média osztja ezt az idiotizmust. Borzasztó. Ez a hazudozásnak az iskolapéldája.” Márki-Zay Péter ezúttal a Hír TV-be ment el megvívni a papagájként próbálkozó propagandistákkal.
Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.
Nem Bozsik múlt pénteki születésnapján avatták fel, nem is vasárnap, amikor az utolsó hazai meccsen több ezer szurkoló volt jelen.
A volt fideszes államtitkár indítványát a HVG szerint többek között önkormányzatok és egy református hitoktató is megtámogatta azt állítva, hogy éppen Völnert szeretnék megbízni ügyvédi munkákkal.
Kacsoh Dániel a Digitális Polgári Körben kérte a többkulcsos adózásról hablatyoló rádiós melletti kiállást.
A nehéz helyzetben lévő Zitának ígért házfelújítást az MKKP, de az előtt levonultak, hogy befejezték volna a tetőt. Az esős időszak előtt egy építési vállalkozó jóndulatból foltozta be a lyukasan hagyott tetőt. Zita így is örül a segítségnek, a jó szándékot nem vitatja. Az MKKP elismeri, hogy nem ment ment minden flottul, de azt mondják, megcsinálták a munkát, amit vállaltak.
A hallgatók számára nyilvános lesz a jelentés arról is, hogy a vezetőség mindent megtett-e azután, hogy tudomást szerzett az egyetem kollégiumában történt nemi erőszak gyanújáról.
A bizottsági meghallgatása után kérdeztük Lázárt, azért vitte-e magával Orbán Moszkvába, hogy bemutassa fontos nemzetközi partnereknek. Azt is elárulta, Mészáros cégekre is panaszkodtak az alvállalkozók, hogy nem fizették ki őket.
Nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva.
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja az egészségügyi államtitkár.
Több Mészáros-érdekeltséggel szemben várhatóak bejelentések leginkább a vasúti beruházások visszáságai miatt.
Az uniós tagállami rangsorból világosan kiderül, mennyire nem állja meg a helyét Nagy Márton ismétlődő magyarázkodása. A magyar gazdaság az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja, és nem a miniszter által megnevezett okok miatt.
A főváros szerint sok lakó panaszkodott, hogy nehezen tud parkolni az ünnepek alatt.
Csakhogy azóta nagyjából duplájára drágult a tűzifa.
Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt. Mi folyik az amerikai külpolitikában, és miért nem tűnik egységesnek?
A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat. Interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.
Az EKB szerint a bizottsági javaslat egyenértékű a kormányok közvetlen finanszírozásával, amit tilt az uniós szerződés.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, hogy az amerikai béketerven sokat csiszoltak, ezért optimisták a végeredményt illetően.
Az orosz elnök azt mondta, Oroszország nem szándékozik háborúzni Európával, de készen áll rá.
A tavaly elítélt Juan Orlando Hernández hétfő este kapott kegyelmet az amerikai elnöktől.
Az adományokat az amerikai kormány által létrehozott Trump-számlákra utalják.
Az Európai Ügyészség csapott le a diplomataképzőjére.
A határ őrzésénél vetnék be őket.
Senkinek sem egyértelmű, hogy virtigli náci beszédet vagy bizarr paródiát láttak-e.