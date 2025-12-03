Bármi, amit használnak

Jó reggelt, éljen a kecskefűz!

A 444 kalendáriumának második napján a magánrepülő politikai elitről volt szó.

Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel.

TISZA

Jelentős Tisza-előnyt, de zárkózó Fideszt, és hárompárti parlamentet mért a 21 Kutatóközpont. Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból – Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora szerint a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.

Fotó: Bankó Gábor/444

Választókerületekre lebontott pénzgyűjtő akciót indít majd a Tisza, hogy mindenki célirányosan támogathassa a saját körzetében induló jelölt kampányát: Magyar Péter Jánossomorján azt is elmondta, hogy nem lesznek óriásplakátjaik a kampányban.

Kármán András, a Tisza gazdaságpolitikusa az Indexen megjelent állítólagos tiszás adótervekről azt írta, se tartalmi, se formai hasonlóság nincs a valósággal.

„Ki az az aberrált idióta, aki macskaadót talált ki?!” – fakadt ki a nagy formában lévő Márki-Zay Péter.

BELFÖLD

A buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat.

Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter klubelnök munkaidőben, reggel 8:15-kor avatta fel Bozsik József szobrát, amikor a szurkolók nem tudtak elmenni: nem Bozsik múlt pénteki születésnapján avatták fel, nem is vasárnap, amikor az utolsó hazai meccsen több ezer szurkoló volt jelen.

A Völner–Schadl vesztegetési per idei utolsó tárgyalásán Völner Pál visszakapta ügyvédi jogosítványát: a volt fideszes államtitkár indítványát többek között önkormányzatok és egy református hitoktató is megtámogatta, mondván, pont Völnert szeretnék megbízni ügyvédi munkákkal.

A Mandiner főszerkesztő-helyettese támogató kommentelőket toboroz Cooky adópolitikai videója alá.

Felújítást ígértek, lyukas tetőt hagytak maguk után az MKKP önkéntesei.

A hallgatók elérték, hogy a Képzőművészeti Egyetemen vizsgálják felül az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó szabályozást.

Lázár János azt mondta, Putyin őt nagyon jól ismeri.

Szijjártóék megtagadták a Venezuelával kötött megállapodások kiadását.

GAZDASÁG

Olvasónk, András péntek este elvitte a gyerekét az ügyeletre, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés, és úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra: Takács Péter bazmegolva válaszolt, cikkünk megjelenése után elnézést kért a stílusáért.

Illusztráció: Kaufmann Balázs/444

Az ÉKM létrehozott egy bejelentőoldalt azoknak az alvállalkozóknak, akiknek tartoznak a közbeszerzések kivitelezői: több Mészáros-érdekeltséggel szemben várhatóak bejelentések leginkább a vasúti beruházások visszáságai miatt.

Hátulról 4. a magyar gazdaság Európában, a valóság rácáfolt Nagy Márton magyarázataira.

Idén a két ünnep között is fizetős lesz a parkolás Budapesten, mert a főváros szerint sok lakó panaszkodott, hogy nehezen tud parkolni az ünnepek alatt.

Nagy István büszkén bejelentette, hogy idén 5 milliárd forint jut szociális tűzifára – mint 2019 óta minden évben, amióta kb. duplájára drágult a tűzifa.

KÜLFÖLD

Teljes a káosz, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, nyilvánvalóan ellenérdekű felek az amerikai kormányon belül – erre világított rá az, ami a 28 pontos béketerv kiszivárgása óta történt az amerikai külpolitikában.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A 28 pontos béketerv a realitást tükrözi, az egyre súlyosabb helyzetben lévő Ukrajna csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat – interjú korrupcióról, Zelenszkij jövőjéről és békekilátásokról Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel.

Az Európai Központi Bank nemet mondott arra, hogy védőhálót nyújtson az ukránoknak szánt „jóvátételi kölcsönhöz”.

Vlagyimir Putyin – mielőtt tárgyalt volna Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel – Szijjártóra hivatkozva fenyegette meg Európát.