Eddig nem látott fotókat tettek közzé Jeffrey Epstein karibi magánszigetéről

A sajtóban csak pedofil- vagy orgiaszigetnek nevezett Little St. James szigetről tettek közzé néhány fényképet és videót képviselőházi demokraták szerdán. Ezzel ritka betekintést tettek lehetővé egy titkos helyre, ahol a vádak szerint Jeffrey Epstein fiatal lányokat futtatott. Little St. James Epstein privát szigete volt évekig.

Fotó: House Oversight Committee.

A felvételeket 2020-ban, Epstein halála után egy évvel készítették a Virgin-szigetek hatóságai: a berendezés sok pénzről és az ízlés teljes hiányáról árulkodik, de az teszi a képeket igazán nyomasztóvá, hogy Epstein több áldozata is állítja, hogy ide, Little St. James-be csempészték őket, ahol a pénzember és társai kizsákmányolták őket.

„Ezek az új felvételek nyugtalanító betekintést adnak Jeffrey Epstein világába és a szigetére” – mondta Robert Garcia képviselő, a Képviselőházi Felügyeleti Bizottság demokrata rangidős tagja a közleményében. „Azért tesszük közzé ezeket a fotókat és videókat, hogy biztosítsuk a nyilvános átláthatóságot a vizsgálatunkban, és hogy segítsünk teljes képet adni Epstein szörnyű bűneiről. Nem adjuk fel a harcot, amíg igazságot nem szolgáltatunk a túlélőknek. Itt az ideje, hogy Trump elnök most azonnal nyilvánosságra hozza az összes iratot” – tette hozzá Garcia.

Fotó: House Oversight Committee.

Bár a szerdán közzétett képek és videók nem tartalmaznak új információkat, úgy tűnik, hogy a Kongresszus ezzel a lépéssel nyomást akar gyakorolni a Trump-kormányra, mielőtt december 19-én lejárna a határidő, ameddig az igazságügyi minisztériumnak közzé kell tennie az aktákat. (via PBS)