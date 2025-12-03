Jarábik Balázs: „Zelenszkij eddigi koncentrált hatalmának vége”

Ukrajna történelmének legnehezebb döntése előtt áll, választani kell az ország méltósága és a szövetséges megtartása között – ezzel állt Zelenszkij a nyilvánosság elé nemrég. Elkezdte felkészíteni a közvéleményt egy előnytelen megállapodásra?
Én így láttam ezt. Egyértelművé vált, hogy az európaiak képtelenek átvenni az amerikaiak helyét, és ezt Kijevben pontosan tudják, akkor is, ha Brüsszelben próbálják tartani a kommunikációs frontot ezzel kapcsolatban. Az ukránok tisztán látják, hogy az Egyesült Államok nélkül képtelenek tartani a helyzetet, miközben az amerikai támogatás megtartása a háború után is nagyon fontos lenne a biztonsági garanciák miatt.
Milyen esélyt lát egy békemegegyezésre?
Az Alaszka-csúcs idején ezt 40 százalékra tettem, most szerintem felment olyan 55-60-ra, egyszerűen azért, mert nincs alternatívája ennek a megállapodásnak.
Az alternatíva a háború folytatása, amiben Ukrajna egyre rosszabbul áll. Az ukránok is pontosan tudják, hogy most már a kisebbik vagy a nagyobbik rossz között kell választaniuk.
Mitől látja elfogadhatóbbnak ezt a tervezetet ukrán szempontból, mint az európai mainstream?
Én abból indulok ki, hogy mi Ukrajna valós helyzete, az európai mainstream meg abból, hogy mit szeretne látni. Kaja Kallas mindig elmondja, az a dolgunk, hogy Ukrajna egyre erősebb helyzetben legyen. Nagyszerű, de nem ez történik, sem kívül, sem belül, sokat járok oda, így látom. Az, hogy hirtelen az amerikaiak is azt mondják, hogy az ukránok vesztésre állnak, amit Dan Driscoll is egyértelművé tett Kijevben, ellentmond annak, amit Keith Kellogg mondott még nemrég. Én is ott voltam szeptemberben Kijevben, amikor arról beszélt, hogy az ukránok győzelemre állnak.
Mi változott jobban, az amerikai politikai erőviszonyok vagy a hadi helyzet?
Nemcsak a narratíva megváltoztatásáról van szó. Az oroszok most már heti szinten bizonyítják, hogy ki tudják kapcsolni a villanyt Ukrajnában, és a stratégia az, hogy fokozatosan növeljék a fenyegetettséget.
Délen, a zaporizzsjai fronton taktikai előretörés van, aminek hadászati, műveleti jelentősége lesz, annyira nincs ukrán katona.
Az Európai Unióban pedig elfogyott a pénz, pontosabban a mechanizmus, ami ahhoz kellene. Ukrajna meg a legnagyobb korrupciós botrányát éli, hatalmas politikai krízisben van, ami szintén puhít a kijevi állásponton. Ebből a helyzetből kell kiindulni, és megvizsgálni, hogy az a bizonyos 28 pont tulajdonképpen mit hoz.
