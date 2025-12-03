Jelezte a nevelőnőnek, hogy a Szőlő utcai intézet igazgatója megerőszakolta, még aznap este megverték

Fél évre rá, hogy 14-15 évesen bekerült a Szőlő utcai javítóinézetbe, Juhász Péter Pál intézetvezető elkezdte szexuálisan zaklatni, majd erőszakolni – állítja egy férfi Dobrev Klára szerda délután közzétett videójában. A férfi eltorzított hanggal, arc nélkül szerepet a videóban.

Délelőtt a HVG írta meg ügyészségi forrásokra hivatkozva, hogy újabb, a Szőlő utcai javítóintézetben nevelkedett fiatalok tettek megrázó vallomásokat Juhász Péter Pál, az intézmény egykori igazgatója ellen. A DK elnöke most azt állítja, a videóban megszólaló férfi az ő, és pártja tanácsára fordult az ügyészséghez.

A videón megszólaló férfi szerint Juhász 4-5 hónapig kényszerítette orális és anális szexre többek között az irodájában, az autójában, az orvosi részlegen. Ezután az akkor kiskorú megszólaló állítása szerint jelezte az egyik nevelőnőnek az esetet.

„Ő lement az igazgatóhoz, és szólt neki, hogy jelzett egy gyerek. Utána más éjszakásunk lett, két rendésznő felügyelő, és ez a két rendészhölgy két másik gyerekkel aznap esete megveretett engem” – mondta.

Ezután elmondása szerint még négy hónapot töltött a Szőlő utcában, majd átkerült az aszódi javítóintézetbe, amiről azt mondta, „így szeretve még nem voltam, mint ott”. Miután a 18. életévét betöltve Aszódot el kellett hagynia, újabb intézetbe került, ahol azonban elmondása szerint már sokkal nehezebb volt az élete.

Éppen ezért segítséget kérve kereste fel újból Juhászt, aki ennivalót és ruhákat ígért neki – cserébe azt kérte tőle, hogy „miközben ők [Juhász és az általa még korábban, kiskorúként behálózott A.] szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, egy napig elégítsem ki saját magam”. A lehetőséggel kétszer élt, másodszor csak Juhász volt ott, aki a segítségért cserébe arra kérte, hogy létesítsen vele szexuális kapcsolatot.

A kiskorúak érintettségéről korábbi cikkünkben már mi is írtunk. A 444 három, egymástól független forrástól is azt hallotta: Juhásznak fiú áldozatai is lehettek, akiknek a javítóban tett szexuális ajánlatot. Egyik forrásunk szerint a budapesti gyermekvédelemben nevelkedő fiúk között egy időben az a hír járta, hogy a Szőlőben az kap jó elbánást, aki „bepucsít”.

A HVG cikke által említett tanúk szerint Juhász – akit a fiúk csak „Péter bácsiként” emlegettek – rendszeresen orális és anális aktusra kényszerítette őket az irodájában és az ahhoz tartozó lakrészben. Az egyik, 15 éves fiú elmondása alapján az igazgató ajándékokat adott a „szolgáltatásért cserébe”, például márkás cipőt vagy édességet. Arról is beszélt, hogy amikor megpróbált segítséget kérni, aznap éjjel két társát küldték rá, akik bántalmazták. Úgy véli, Juhász tudomást szerzett a vallomásáról, és ő verette meg, amiért beszélt. (A címlapkép illusztráció.)