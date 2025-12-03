Kikerülni se lehet: Újlipótban is feltűnt egy családbarát nyuszimotor

Szemerkélő esőben vittem ki ma délután a gyerekemet az ovihoz legközelebbi játszótérre. Mi baj lehet belőle?

Szerencsére nem voltak sokat (esett az eső), szóval nem volt nagy tülekedés a nyuszimotorokért. Nopláne, hogy volt egy új járgány is, a gyerekem legnagyobb örömére. Ez:

Elnézést kérek a képminőségért, esőben nem könnyű elcsípni egy nyuszimotort, pláne használat közben. Fotó: DHN

Pár hete megírtuk, hogy a Fidesz nyuszimotorokkal tarolja le a vidéki bölcsődéket, méghozzá pont ilyen, „Családbarát Magyarország” feliratú matricákkal. A projekt nem túl bonyolult: az állam megveszi a kismotorokat (hogy mennyit költöttek rá, azt nem tudjuk), aztán a fideszes képviselők kiviszik a vidéki bölcsődékbe, és ott ünnepélyes keretek és nagy mosolyok közepette kiosztják őket.

Az. Fotó: DHN

Arról nem találtam semmilyen infót, hogy Angyalföldön is nyuszimotorosztogatás lett volna, a XIII. kerületi Fidesz elnöke, Harrach Tamás sem posztolt ilyesmiről, és Angyalföld-Terézváros választókerületi elnöke, Kovács Balázs Norbert sem pózolt nyuszimotorokkal.

A nyuszimotoros akciót egyébként Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár indította el, a cél:

„az országos bölcsődei kismotoros program keretében minden vidéki bölcsődébe eljuttatunk új járműveket a legkisebbek számára”.

A járgányosztogatáshoz Családbarát roadshow-t is indítottak, de az tényleg vidéken dübörög, jó messze Budapest XIII. kerületétől.

Szóval egyelőre rejtély, hogyan került egy renegát kismotor az Újlipót kellős közepére.

Mindenesetre elég gyakori, hogy nálunk a kinőtt/megunt járműveket kiviszik a buckás játszótérre, hogy aztán bárki használhassa őket. Hát, most már van családbarát nyuszimotorunk is, ráadásul praktikusan narancssárga darab, a biztonság kedvéért.

Peckesen pózol. Fotó: DHN

A kormany.hu beszámolója szerint Koncz Zsófia külön hangsúlyozta a kismotorok jelentőségét a projektben, mivel azok „szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait”.

Mi nagyjából fél órát járattuk, amíg rommá nem áztunk.