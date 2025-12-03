Közkonyhákon terjedt a hasmenéses járvány a XIII. kerületi ovisok között

November 6-án közel hatszázan fertőződtek meg a hányást és hasmenést okozó norovírussal a XIII. kerületben – írja az esetről szóló vizsgálatot készítő Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdai közleményében.
A vizsgálat alapján a fertőzés a közétkeztetésen keresztül terjedt, ahova nyers élelmiszerrel kerülhetett be. „A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó.”
„A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez” – írják. A hatóságok egy konyhát felfüggesztettek, és csak akkor engedik újranyitni, ha alaposan kitakarították, lefertőtlenítették, az étkeztetési folyamatokat ellenőrizték, a dolgozók pedig részt vettek egy higiéniai oktatáson.
A betegség leggyakoribb tünetei „a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült”. A betegek jellemzően néhány napon belül felépültek.