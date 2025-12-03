Az Orbán-tolmács moszkvai hibái után kialakult feszült helyzet miatt lemondott a tolmácsegyesület elnöke

Múlt héten Moszkvában járt Orbán Viktor, ahol a magyar tolmács többször is félrefordította azt, amit Vlagyimir Putyin mondott a tárgyalás előtti nyilvános beszélgetésben. A tolmács tagja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének, ahol komoly feszültség alakult ki a múlt heti botrány után – írja a Telex.

Ugyan a történtek óta senki sem nyilatkozott, de a lap úgy tudja, az egyesületen belül egyre többen szerették volna, hogy adjanak ki valamilyen állásfoglalást. Emiatt hétfőn elnökségi ülést tartottak, ahol a többség a közlemény közzététele mellett szavazott. Az elnök, Vaspál Veronika azonban nem járult hozzá a szöveg nyilvánosságra hozatalához, majd kedden lemondott posztjáról.

A Telex szerint a Moszkvában fordító és szaktekintélynek számító tolmács továbbra is tagja az egyesületnek, ahol nem indult semmilyen vizsgálat az ügyben. Az egyesület Vaspál távozása után szerdán teheti közzé állásfoglalását.