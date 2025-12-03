Sabrina Carpenter a Fehér Háznak: Ne használjátok a zenémet embertelenségek népszerűsítésére

„Ez a videó gonosz és undorító. Ne használjanak engem vagy a zenémet embertelen célok népszerűsítésére” – ezt Twitterre/X-re írta az énekes Sabrina Carpenter, miután eljutott hozzá egy tömeges deportálást bemutató videó, ami alatt az ő egyik zenéjének részleteit lehetett hallani. A felvételeken embereket üldöznek, majd a földre teperik és megbilincselik őket.

A Fehér Ház az elmúlt időszakban többször is osztott meg videókat tömeges deportálásokról, hogy így ünnepeljék a kemény fellépést, a felvételek alatt pedig általában népszerű slágereket lehet hallani. Ahogy most Carpenter dalát.

A Washington Post azt írja, az énekes képviselői egyelőre nem reagáltak arra a kérdésre, hogy terveznek-e jogi lépéseket tenni a Fehér Ház által posztolt videó eltávolítása érdekében.

Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője azonban nyilatkozott a lapnak, és közölte, hogy a Fehér Ház nem fog bocsánatot kérni a bejegyzéseiért. Pontosabban úgy fogalmazott: „Itt egy rövid és kedves üzenet Sabrina Carpenternek: nem fogunk bocsánatot kérni, amiért veszélyes bűnözőket, gyilkosokat, erőszaktevőket és pedofilokat deportálunk az országunkból. Aki ezeket a beteges szörnyeket védi, az hülye vagy nehéz felfogású”. (Utóbbi angolul úgy hangzik, hogy „stupid, or is it slow?”, ami utalás Carpenter egyik számának dalszövegére.)