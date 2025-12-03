Szivárványos zászlóra rajzolt horogkeresztet posztolt, nyomoznak az Alapjogokért Központ szakértője ellen

Nyomozás indult Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ szakértője ellen, mert X-re (korábban Twitter) egy olyan képet posztolt, melyen egy szivárványos zászlóra rajzolt horogkeresztet ábrázol – közölte Hadházy Ákos.

A független képviselő azt írja, a rendőrség egyszer már lezárta az ügyet, ám most újraindult a nyomozás, mert az ügyészség szerint a rendőrség törvénytelenül zárta le az ügyet.

A rendőrség korábban ugyanis arra hivatkozott, hogy nem tudták megállapítani, hányan láthatták a posztot – és a tiltott önkényuralmi jelképnek számító horogkeresztet terjeszteni csak akkor bűncselekmény, ha az „nagy nyilvánosság előtt” történik. Hadházy azt írja, feljelentését azzal az indoklással utasították el, hogy az X már törölte a posztot és ezért nem tudni, hányan látták azt.

A feljelentéshez csatolt képernyőfelvételen azonban látszik a megtekintések száma, és ezeket az adatokat a Google felületén is megtalálták Hadházy kollégái. Ezekre hivatkozva a képviselő panaszt tett az ügyészségen, ahol most elrendelték a nyomozást.