Takács Péter a 444-nek: Ön szerint be kéne nyújtanom a lemondásomat?

Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja az egészségügyi államtitkár.
Buszgarázstól a Karmelitáig követtük a hétfői eseményeket a fővárosban: a tét az volt, hogy Budapest januártól fizetésképtelenné válhat. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely csak hárítja a felelősséget, míg a főpolgármester szerint „a kormány okozta a problémát és neki kell megoldania”.
Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?
Orbán Viktor több alkalommal kijelentette, hogy az oroszok már megnyerték a háborút. Valóban legyőzték Ukrajnát, Putyin elérte a céljait? És mi lehetett a moszkvai utazás valódi célja? Rácz András a Helyzet: van!-ban.
A Drifter egy brutálisan őszinte, adrenalindús utazás egy vidéki fiú féktelen szabadságvágya és kilátástalan sodródása között, ahol a motorbőgés és a mindennapi túlélés küzdelme kéz a kézben jár.