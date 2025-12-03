Takács Péter a 444-nek: Ön szerint be kéne nyújtanom a lemondásomat?

  • „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat” - írta Takács Péter egészségügyi államtitkár olvasónk üzenetére, aki azt kérte számon, miért nem volt fűtés a János kórházban, amikor bevitte a gyerekét az ügyeletre.
  • Az államtitkár a stílusért utólag elnézést kért.
  • Takács Pétert Kapuváron kérdeztünk az esetről.
