Több mint 11 év után folytatódik a Malaysia Airlines eltűnt MH370-es járatának keresése

Malajzia közlekedési minisztériuma bejelentette, hogy december 30-án újraindul a kutatás az eltűnt Malaysia Airlines MH370-es járat után. Azt is megerősítette, hogy az amerikai Ocean Infinity nevű robotikai vállalat is részt vesz a tengerfenék átvizsgálásában, amely 50 napig tart majd.

Az MH370-es járat 2014. március 8-án tűnt el a radarokról, miközben Kuala Lumpurból Pekingbe tartott, fedélzetén 12 fős malajziai személyzettel és 227 utassal. Kevesebb mint egy órával a felszállás után megszakadt a kapcsolat a légi irányítással, és a radar azt mutatta, hogy a gép eltért a tervezett repülési útvonalától. Noha addig soha nem látott méretű akciót indítottak a gép felkutatására, a járat sorsa mindmáig tisztázatlan, és az eset az egyik legnagyobb rejtély maradt a repülés történetében.

Az eltűnése után két évig tartott az első kiterjedt kutatás, többször is úgy tűnt, hogy rábukkantak a gépre vagy annak egyes darabjaira, 2015 nyarán két darabját is partra mosta a víz. A kutatást hivatalosan 2016-ban állították le, egy vizsgálóbizottság 2017 őszére készült el egy jelentéssel, amelyben felfoghatatlannak nevezték az esetet.

Malajzia 2024-ben jelezte, hogy kész újranyitni a vizsgálatot, ha meggyőző, új bizonyítékok kerülnek elő. (Guardian)