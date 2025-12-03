Trump szunyókált egyet a kabinetülésen, miután közölte, hogy „élesebb, mint 25 évvel ezelőtt”

A keddi délutáni kabinetülés kezdetén a CNN beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök tett egy szokásos megjegyzést elődjére, az „álmos” Joe Bidenre, majd biztosított mindenki arról, hogy ő maga „élesebb, mint 25 évvel ezelőtt”. Utóbbit azért tartotta fontosnak közölni, mert a New York Times a napokban arról írt, hogy a 79 éves elnök második ciklusa alatt láthatóan lelassult.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Majd ezek után Trump az ülés közben a CNN által közölt videók és fotók szerint többször is elaludt. Ahogy a lap írja, körülbelül 15 perccel azután, hogy a New York Times cikkét bírálta, Trump jól láthatóan erősen küzdött, hogy nyitva tudja tartani a szemét.

A beszámoló szerint a szunyókálás kisebb-nagyobb kihagyásokkal úgy egy órán át tartott.