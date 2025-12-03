Szexuálisan zaklathatott 14-15 éves fiúkat a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója

Újabb, a Szőlő utcai javítóintézetben nevelkedett fiatalok tettek megrázó vallomásokat Juhász Péter Pál, az intézmény egykori igazgatója ellen – értesült a HVG ügyészségi forrásból. A most előkerült tanúk azt állítják, kamaszkorukban az igazgató szexuálisan zaklatta őket, és ajándékokkal, ígéretekkel vagy fenyegetéssel vette rá őket szexuális aktusokra.

Ennek a lehetőségéről egy korábbi cikkben már mi is írtunk. A 444 három, egymástól független forrástól is azt hallotta: Juhásznak fiú áldozatai is lehettek, akiknek a javítóban tett szexuális ajánlatot. Egyik forrásunk szerint a budapesti gyermekvédelemben nevelkedő fiúk között egy időben az a hír járta, hogy a Szőlőben az kap jó elbánást, aki „bepucsít”.

A tanúk szerint Juhász – akit a fiúk csak „Péter bácsiként” emlegettek – rendszeresen orális és anális aktusra kényszerítette őket az irodájában és az ahhoz tartozó lakrészben. Az egyik, 15 éves fiú elmondása alapján az igazgató ajándékokat adott a „szolgáltatásért cserébe”, például márkás cipőt vagy édességet. Arról is beszélt, hogy amikor megpróbált segítséget kérni, aznap éjjel két társát küldték rá, akik bántalmazták. Úgy véli, Juhász tudomást szerzett a vallomásáról, és ő verette meg, amiért beszélt.

Juhász Péter Pál Illusztráció: Kiss Bence/444

A HVG által ismertetett vallomások részletei több ponton is megegyeznek: a most meghallgatott érintettek mind 14–15 évesen kerültek az intézetbe, és többen említették, hogy az igazgató külön beszélgetésekre hívta őket, kezdetben barátságos hangulatban, ám ezek később szexuális visszaélésekbe torkolltak. Az egyik fiú elmondása szerint Juhász már rögtön az intézetbe kerülése után visszaélt a hatalmával, amikor orvosi vizsgálatra hivatkozva próbálta „megvizsgálni” a nemi szervét.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a közelmúltban több ilyen vallomást is rögzített. A lap információi szerint az ügyészség ezeket az új tanúvallomásokat is elemzi, és nem kizárt, hogy az eddigi nyomozás új irányt vehet.

Juhász Péter Pált, aki 2011-től vezette az intézetet, már korábban őrizetbe vették – akkor emberkereskedelem, kényszermunka és közfeladati helyzettel való visszaélés gyanújával. A hatóság szerint párjával, az „Aisah” néven ismert biztonsági vezetőhelyettessel hányattatott sorsú lányokat futtattak prostituáltként. A férfi ellen korábban hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása miatt is eljárás indult.

A mostani, fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények gyanúja azonban új dimenziót adhat az ügynek. Az ügyészség egyelőre nem kommentálta az információkat, Juhász védője sem kívánt reagálni.