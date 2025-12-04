444 kalendárium #4: Elrabolt gyerekekről és a háború pokláról tudósítottunk Ukrajnából

Ezekben az években történelmi léptékben is jelentős háború zajlik Magyarország szomszédjában. Erről a háborúról a magyar közönségnek pedig nem a közmédia, hanem a megmaradt független sajtó szállítja azokat a beszámolókat, amikből a valóságot is megismerhetik.
Mi idén több alkalommal is riportoztunk Ukrajnában, két anyagunk Hégető Honorka-díjat nyert.
Takács Lili és Kristóf Balázs 2025 elején az orosz állam által szervezett gyerekrablásokról forgatott Kijevben és Herszonban: beszéltek olyanokkal, akik megjárták az orosz táborokat, és egy olyan intézmény vezetőjének a történetét is bemutatták, aki maga akadályozta meg, hogy elrabolják a gyerekeket.
Takács Lili és Bankó Gábor 2025 nyarán Harkivból közöltek riportot, ahol megmutatták, hogyan telik egy éjszaka egy úgynevezett stabliziációs ponton, ahova közvetlenül a frontról szállítják a sebesülteket. Az itt készült beszámoló és képek olyan közelről mutatták meg a háború poklát, ahogy azt a magyar olvasók ritkán láthatják.
Ugyanezen a riportúton készítettek el azt az anyagot, ami az ukrán hadseregbe belépő nőkről szól, és megmutatták azt is, hogyan zajlik az aknamentesítés a világ legjobban elaknásított országában.
Amikor augusztusban orosz rakétatámadás Munkácsot, Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs már aznap megérkeztek Munkácsra, és videóriportban mutatták be a helyzetet:
Kétszer jelentkeztünk idén Kijevből is riporttal. Februárban Kolozsi Ádám azt mutatta be, hogyan teltek a Donald Trump beiktatása utáni, felfokozott hangulatú napok, amikor először vált világossá, az Egyesült Államok máshogy áll majd az ügyükhöz, és a világrend is változóban van.
November végén pedig Takács Lili arról írt cikket, hogy katonai tiszteletadás mellett temették el Aser Benjámint, az Ukrajnában elesett magyar katonát.
Az orosz állam által elrabolt ukrán gyerekekről szóló videóért, és a harkivi stabilizációs ponton töltött éjszakán készült képekért járt az elismerés.
Ilyen, amikor Oroszország anyácska átölel. Kijevben és Herszonban ukrán fiatalokkal beszéltünk, akik hónapokat töltöttek orosz táborokban akaratuk ellenére. Interjúztunk egy gyerekotthon igazgatójával is, aki személyesen akadályozta meg, hogy a gondjaira bízott gyerekeket elhurcolják. A 444 videóriportja az Ukrajna jövője ellen folytatott csendes háborúról.
Helyszíni riport a föld alól, a harkivi front sérültjeit ellátó stabilizációs pontról, ahol az orvosok éjjel-nappal küzdenek a sebesültekért. Ukrajnában ugyanis az éjszaka nem csak a lakosságot terrorizáló légicsapások ideje, hanem a sérült katonák mentésének és gyógyításának is.
Ma az ukrán hadseregben körülbelül 70.000 nő szolgál. Ők önként vállalták a bevonulást, a háború minden nehézsége mellett a nemükhhöz kapcsolódó kihívásokkal és hátránnyal is meg kell küzdeniük. Legtöbbször ráadásul férfiakra szabott felszerelésben. Képes riport Harkiv környékéről és a Donbászból.
Ukrajna a világ legjobban elaknásított országa, megtisztítása évszázadokba is telhet. Az oroszok a civil lakosságot is büntetik az aknákkal, amelyekkel lényegében mindent elárasztanak, legyen szó családi házakról, iskolákról, erdőről. Képes riport az Izjum környéki aknamentesítésről.
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.
Három éve a fronton lévő katonák szembesülnek azzal, hogy éppen magukra hagyják őket a háborúban, amiről azt hitték, a civilizált világ védelmében is vívnak. Riport az ukrán fővárosból.
Aser Benjámin Harkiv mellett esett el 2025 májusában.