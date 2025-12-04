A Fidesz Kecskeméten beveti utolsó vezetőjét, akit nem Orbánnak hívtak

December 6-án Kecskeméten rendezi meg harmadik „háborúellenes gyűlését” a Fidesz. Az eseményen Orbán Viktor mellett a párt egyik utolsó legendája, Áder János is felszólal.

Áder Fidesz-alapítóként a miniszterelnökségen kívül gyakorlatilag minden posztot betöltött, amit politikusként be lehet. Volt parlamenti képviselő (1990-2009), EP-képviselő (2009-2012), házelnök (1998-2002), Fidesz-frakcióvezető (1998-2002) és köztársasági elnök (2012-2022) is.

Egyben ő az az ember, aki Orbán Viktor második pártelnöki ciklusa előtt utolsóként vezette a Fideszt. Pokorni Zoltán pártelnök 2002-es lemondása után ugyanis szűk egy évig ő volt a Fidesz ügyvezető elnöke.

Orbán Viktor és Áder János 2018-ban Fotó: botost/444.hu

Miután 2022-ben lejárt a második köztársasági elnöki ciklusa, a kétmilliárdot érő, állami ingatlanban élő Áder alapvetően távol maradt a politikától. Közéleti tevékenységét a környezetvédelemmel foglalkozó, Kék bolygó nevű alapítványára korlátozta. Podcastokat készített, előadásokat tartott, nemrég pedig kiadta elnöki éveiről szóló könyvét. Politikai remeteéveinek kecskeméti beszéde vethet véget.

Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak. A nyíregyházi csatáról ebben a cikkben írtunk bővebben.