Az agárdi gyógyfürdőt 2007 óta vezette Kovacsics Imre, akinek a hét elején megszűnt a megbízatása. Az átadás-átvételről ő és kollégái hiányoztak ugyan, ott volt viszont egy őt ábrázoló papírmasé figura.

Fotó: Eötvös Pál Árpád/Facebook

Gárdonyban 2024-ben ért véget a fideszes Tóth István 18 éves polgármestersége. A választás után még egy utolsó nagy költekezésbe fogott, kész helyzet elé állítva utódát, a VITE (A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület) színeiben győző Eötvös Pál Árpádot.

Fideszes fürdőigazgató az ellenzéki Gárdonyban

A helyi közélet egyik forró témája volt a fürdő ügye. A nyáron ez is szóba került, amikor egy időközi választás miatt a polgármesterrel beszéltünk. Kovacsicsot akkor nevezték ki – öt év helyett már csak 6 hónapra, arra az időre, amíg megtalálják az utódát. Eötvös akkor azt mondta, hogy tizenvalahányan pályáztak ugyan, de ezekből csak három volt érvényes. Nyolcan ugyanis emailben küldték el az anyagot, holott a kiírás szerint jelöletlen zárt borítékban kellett volna érkeznie a pályázatnak. A maradékból Kovacsicson kívül egy olyan sem volt, aki vezetett már fürdőt, márpedig ez is a kritériumok között szerepelt.

Most sikerült találniuk egy pályázót, azaz a pályázó találta meg az önkormányzatot. A nyertes Bársony Péterrel ugyanis, a polgármester elmondása szerint, semmilyen előzetes egyeztetés nem volt. És hogy milyen kiszámíthatatlan a sors: Bársony Péter a velencei képviselő-testületnek a Fidesz színeiben a tagja. Annak a Fidesznek, amit Gárdonyban 2014 óta akart legyőzni a végül 2024-ben nyertes Eötvös.

Fürdik a fürdőkben a fürdőpápa

A fürdő éléről közel húsz év után távozó, 54 éves testnevelés-földrajz szakos tanári végzettségű Kovacsics amúgy nem mindennapi karriert tudhat magáénak.