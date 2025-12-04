Forrás

„A kiáltás, hogy »Mama vigyázz, jönnek az oroszok!«, mélyen belénk ivódott”

Történelem
  • Johanna Rüger egykori farkasgyerek. Azokat a német gyerekeket hívták így, akik a második világháború végén az akkori Kelet-Poroszországban, a mai Kalinyingrád környékén maradtak árván.
  • Többen közülük az oroszok bosszúhadjárata és kegyetlenkedései elől litván nyelvterületen kerestek menedéket.
  • Ma már csak néhányan élnek közülük, de mindent megtesznek azért, hogy történetük ne merüljön feledésbe. 80 évvel később többen közülük együtt tértek vissza menekülésük helyszínére, Litvániába.
  • A Deutsche Welle riportja.
Történelem Johanna Rüger deutsche welle Kelet-Poroszország németek kalinyingrád litvánia farkasgyerek orosz hadsereg