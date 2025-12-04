A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szeptember végén Rogán Antal tőle szokatlan módon megjelent a nyilvánosságban. A propagandaminiszter a Hotel Lentulai című műsor elején arról beszélt, hogyan nyerhet majd a választáson a Fidesz:

„Szerintem a megoldás sokkal inkább abban az egy mondatban rejlik, amit az Indexen olvastam, amikor Donald Trump közvélemény-kutatója lehozott egy kutatást. Az föltett egy olyan kérdést, ami valahogy úgy hangzik, hogy hányan gondolják azt, hogy túl forrófejű, túl baloldali és ezáltal túl kockázatos. És az emberek túlnyomó többsége ezt így gondolta, amikor ezt a kérdést föltette. Őszintén szólva ez az én figyelmemet is megragadta, és azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy hogyan kell erről gondolkodni.”

És a Fidesz és a kormánymédia hónap óta azt sulykolja, hogy lehet, hogy az Orbán-kormány nem tökéletes, de legalább tudjuk, milyen, és lehet a helyzet még sokkal rosszabb is, márpedig Magyar Péter túl forrófejű, a Tisza jelöltjei és a programja is baloldali, a kormányváltás pedig veszélyes a magyar emberekre.

Saját ember saját lapban

Rogán Antal a műsorban a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cégnek az Index számára készített – elvileg havonta megismétlendő –felméréséről beszélt úgy, mint ami a figyelmét megragadta. Csakhogy John McLaughlin valójában nem messziről jött szaktekintély, hanem ciklusok óta ad tanácsot a Fidesz hátországának és a kormányfőnek: Arthur Finkelstein kampányguru halála után McLaughlin lett a legfontosabb amerikai kutató Orbán környezetében, és részt vett a 2022-es kampányában is, sőt állítólag a 2023-as tusnádfürdői összetartáson is jelen volt a cég egyik képviselője, legalábbis Németh Zsolt erre utalt. De azt már a 2022-es portrécikkünkben is jeleztük, hogy McLaughlin nem a legkitűnőbb szakember a republikánusok fiókjában, eredményességben sosem tudta megközelíteni a mesterét.

John McLaughlin republikánus közvélemény-kutató Fotó: 77WABC YT / screenshot

2020-ban a hatalom összevissza hazudozva foglalta el az ország legolvasottabb portálját, az Indexet, és bár a Mészáros Lőrinc-féle lap egyelőre nem az Origo szintjén kommunikál, azóta egy rakás ügyben építette a Fidesznek kedvező narratívát, a hírhedt Városháza-ügyben például élen jártak a kompromatterjesztésben. (A kormánypártok által részben egy meghamisított hangfelvétel nyomán 2021-ben politikai botránnyá duzzasztott ügyben házkutatás volt Karácsony Gergely főpolgármester stábjánál is, bár addigra a Fidesz által kezdeményezett és fideszes politikus által vezetett vizsgálóbizottság is megállapította, hogy a Városháza épületének eladásáról nem született döntés, és más ingatlanértékesítésnél sem voltak irányított pályázatok. Tavasszal letöltendő börtönt kértek a férfira, aki elhitette, hogy a főváros vezetése el akarja adni a Városházát. Az épületet azóta sem adták el, a Belügyminisztériumot ellenben eladta a kormány.)

A „Tisza-adó” alapjai

De az öt éve elfoglalt Index – aminek Orbán Viktor tavaly, 16 év után már újra adott interjút – a leglátványosabban a Tisza Párt elleni kampányokban bizonyul hasznosnak. Miután a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy a magyarokat leginkább a megélhetési témák foglalkoztatják, a Fidesz Tisza-adókampányának az Index adta meg a nagy lökést.